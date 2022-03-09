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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

涉密謀襲擊國會大廈「驕傲男孩」前主席被捕

記者胡玉立╱綜合報導
右翼仇恨團體「驕傲男孩」前主席塔里歐因涉嫌參與陰謀策劃去年1月6日襲擊國會大廈、阻止國會認證拜登當選總統，8日被捕。(美聯社)
右翼仇恨團體「驕傲男孩」前主席塔里歐因涉嫌參與陰謀策劃去年1月6日襲擊國會大廈、阻止國會認證拜登當選總統，8日被捕。(美聯社)

右翼仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前主席塔里歐(Enrique Tarrio)因涉嫌參與密謀去年1月6日襲擊國會大廈、阻止國會認證拜登當選總統，8日被捕，並在邁阿密附近一處監獄牢房裡出庭聯邦法院線上保釋聽證。

檢察官在聽證表示，他們認為38歲的塔里歐對社區構成威脅，可能潛逃，要求他拘留候傳。塔里歐告訴法官，他完全沒有任何積蓄，最近才找到一份印刷T恤工作。塔里歐的拘留聽證訂11日舉行。

塔里歐被控密謀阻撓官方程序，這是許多國會大廈暴徒普遍面臨的重罪指控；最高可判處20年徒刑。

因參與國會大廈攻擊事件遭刑事指控的775人中，塔里歐是最引人注目的一位；暴亂攻擊發生當天，塔里歐並不在國會大廈，但他被控負責協助計劃和指揮襲擊。不願透露姓名的小組成員說，得知塔里歐被捕後，其他成員8日已將他自私人群組中移除。

其他「驕傲男孩」成員除塔里歐之外，另有諾狄恩(Ethan Nordean)、比格斯(Joseph Biggs)、唐諾荷(Charles Donohoe)、雷爾(Zachary Rehl)和佩佐拉(Dominic Pezzola)，也在起訴之列。「驕傲男孩」被告案暫定5月18日開庭審理。

塔里歐去年1月4日因破壞「黑人的命也是命」組織在非裔名勝教堂的標語旗而被捕；去年1月5日他有條件獲釋，根據起訴書，塔里歐並未遵守規定，反而在地下停車場會見右派武裝團體「守誓者」(Oath Keepers)領袖艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes)。聯邦調查局正在調查兩人會面細節。

艾爾默羅等11名「守誓者」成員，因涉嫌參與策劃襲擊國會大廈，1月份被指控犯下共謀暴亂罪(seditious conspiracy)。2日，守誓者被告之一詹姆斯(Joshua James)與檢察官達成認罪協議；此進展被司法部視為顯著勝利，希望能對其他被告做出類似定罪。

檢察官 黑人的命也是命 拜登

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