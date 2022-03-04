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電池過熱致多起燒傷 谷歌旗下Fitbit召回100萬支智慧表

編譯周芳苑／綜合報導
穿戴電子產品公司Fitbit召回100萬支 Ionic智慧型手表，此前全美數十名用戶舉報該產品電池過熱導致燒傷。圖為百思買店內展示的Fitbit手表。(Getty Images)
穿戴電子產品公司Fitbit召回100萬支 Ionic智慧型手表，此前全美數十名用戶舉報該產品電池過熱導致燒傷。圖為百思買店內展示的Fitbit手表。(Getty Images)

搜尋引擎大廠谷歌(Google)旗下的穿戴電子產品公司 Fitbit已召回100萬支Ionic智慧型手表，此前全美數十名用戶舉報該產品電池過熱導致燒傷。

這家專門產製健身器具的業者表示，這次召回產品的型號為FB503 、零售訂價299元，用戶應立即停止使用該產品並聯繫Fitbit以便打包退回；該公司稱，產品召回的客戶將獲全額退款、日後選購特定產品將獲40%折扣。

Fitbi 公司在美國收到115份電池過熱報告，其中有78份燒傷報告，包括2份三度燒傷和4份二度燒傷報告；美國之外的全球其他地區有40份燒傷報告。

Fitbit總部位於加州舊金山，2017年推出Ionic智慧型手表，2020年停產。

谷歌去年以21億元完成收購Fitbit，引發人們的隱私擔憂；谷歌隸屬於字母控股公司(Alphabet )，主要靠廣告賺取收入，這些廣告高度倚賴谷歌數十億用戶興趣和行踪等相關訊息運作，因此，隱私監管機構擔心谷歌可能利用 Fitbit更進一步窺探用戶生活。

面對窺看隱私質疑，谷歌在歐洲和全球其他地區承諾，不會利用Fitbit公司2900萬用戶的健身數據銷售更多廣告。

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