校園槍擊案15歲兇嫌享受成名感 獄中問：我要怎麼收粉絲信？

校園槍擊案15歲兇嫌柯朗伯利享受成名感。 路透

美國15歲中學生柯朗伯利（Ethan Crumbley）去年11月底犯下校園槍擊案，造成4死7傷。檢察官 上月底在法庭公布與柯朗伯利的對話，稱柯朗伯利一心想藉由殺死同學獲得名聲和榮耀，還為自己心中陰暗面感到自豪。

助理檢察官柯琳絲（Kelly Collins）表示，柯朗伯利11月30日入獄後，並沒有改變思考方式，甚至在12月提出了不尋常的要求。柯琳絲說：「他在監獄 裡問：『我要怎麼收到粉絲寄來的郵件？我要怎麼收仇恨信件？』他想獲得那個惡名。」柯琳絲還透露，柯朗伯利透過平板電腦與外界交流，告訴人們：「我在2月22日出庭。也許你們可以在電視上看到我。」

柯琳絲指出柯朗伯利希望人們記住他。並強調他是預謀殺人，「他並非衝動行事，而是算計、排練和深思熟慮。」

多位檢察官堅決反對柯朗伯利移轉到青少年拘留所 ，認為他太危險了，可能會危害其他未成年人。他們聲稱，柯朗伯利除了策劃一場大規模槍擊案，還計畫跟踪、性侵、虐殺一名女同學，並記錄射擊歷程，讓自己回味倖存者的掙扎樣貌，以及表達折磨幼鳥的喜悅。

助理檢察官華盛頓（Markeisha Washington ）提到柯朗伯利反社會行為非常令人擔憂：「他向公眾吹噓自己戴著口罩。他喜歡他的陰暗面。」

柯朗伯利的律師洛芙丁（Paulette Loftin）認為成人監獄不適合有心理問題的未成年人：「柯朗伯利有心理健康危機，他孤立無援。孤立很可怕。」

洛芙丁稱柯朗伯利除了律師和每週會見一次的精神科醫生和個案工作者，幾乎不與監獄中其他人互動。他目前被關在一間帶玻璃門的水泥房間裡，沒有室友。洛芙丁認為他比較適合待在青年拘留所，因為他在那裡能上學並獲得更好的治療。