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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

被控70條罪竟假裝死亡 北卡前警察局長被捕

記者胡玉立／綜合報導
前北卡羅來納州查德伯恩鎮警察局長斯皮維，被控犯下70多項重罪。(檢方提供)
前北卡羅來納州查德伯恩鎮警察局長斯皮維，被控犯下70多項重罪。(檢方提供)

北卡羅來納州查德伯恩鎮(Chadbourn)警察局長斯皮維(William Anthony Spivey) ，在被控犯下70多項重罪近一年後，2月下旬鬧失踪並上演投河假自殺戲碼，但在調查人員追查下，三天後於南卡羅來納州逮捕這位前警長。

南卡州霍里郡(Horry County)警局指出，36歲的斯皮維因行為不當遭北卡州調查局調查，去年春天被革職，並被控證據處理不當、販毒和挪用公款等；近一年後，當局被告知他2月21日去北卡州哥倫布郡(Columbus County)林伯河(Lumber River)釣魚後失蹤。

哥倫布郡警長辦公室注意到河面上有艘廢棄船隻，地方和州機構為此展開調查並在水域內搜索；北卡州野生動物官員與當地人交談得知，廢棄船隻是斯皮維所有，他最後一次被人看到是在當地駕駛一輛卡車。

調查人員與斯皮維親友交談，他「家人將此事件描述為可能的自殺事件」；調查人員另在現場發現一封手寫信件和一把0.22口徑步槍，步槍中留著一發子彈；但調查人員認為，各項證據並不支持「自殺情境」；監視系統影片及訪談內容更顯示，河上場景是經過刻意安排。

2月22日，斯皮維因未向法庭報到被列入失踪通緝犯。南卡州霍里郡警局同日收到線報並聯繫哥倫布郡警，案情很快有了突破，警方2月24日在南卡州洛里斯市(Loris)逮捕斯皮維。

治安官辦公室表示，斯皮維有40次未出庭紀錄，每次未出庭須繳交保證金2萬5000元，他積欠的保證金達100萬元；當局表示，許多案件的調查正進行中，可能會對斯皮維提出更多指控。

南卡羅來納州 北卡羅來納州 警察

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