國會暴動開審 首名被告成有罪、無罪「風向標」

極右翼組織成員雷菲特(左一)因參與國會暴亂事件而成為首位受審被告。(美聯社)

去年1月6日國會暴亂事件至今已超過一年，美國司法史上最大、最複雜的刑事偵查案件終於告一段落，數百位被控罪的被告將陸續於這個月開始受審；其中陪審團已選定極右翼組織「德州 百分之三者」(Texas Three Percenters)成員雷菲特(Guy Wesley Reffit)為首位受審被告，法界人士表示此案判決結果將成為類似案件的「風向標」。

曾於2020年10月至2021年2月間任德州西區聯邦檢察官 索弗(Gregg Sofer)說：「這起案件就像是『煤礦裡的金絲雀』，能夠當作其他類似案件審判結果的參考；如果雷菲特成功被定罪，往後各種相類似案件應該大多都能利於檢方，然而一旦被無罪釋放，檢察官將面臨空前壓力。」

另一位曾於2012年至2017年間在新澤西州 擔任聯邦檢察官的律師丹尼爾威茲(Justin Danilewitz)也說：「雷菲特若成功被定罪，有機會引起其他被告認罪的『骨牌效應』，某種程度上對那些尚未受審的被告也有好處，因為審前認罪通常能得到較好的認罪協議條件；但若無罪釋放，就一定會有其他被告向檢方討價還價，要求更好的認罪條件，甚至存僥倖心理，拒不認罪。」

雷菲特的控罪包括攜槍衝進國會大廈、干擾執法人員及妨礙國會認證大選結果。

承辦檢察官指出，雷菲特於暴亂當天帶著一把AR-15步槍和一枝史密斯威森(Smith & Wesson)手槍，聯邦調查局(FBI)探員搜索雷菲特位於德州懷利市(Wylie)的住宅時，也在被告的房間搜出另一把槍；綜合雷菲特於那段時間於社群媒體上發布的照片及視頻，均有大量身著重裝備的影像資料，還在1月6日上午發出訊息指「將至國會偵察，再回來拿武器」。

檢察官說：「綜合掌握到的上述證據，清楚揭示了被告來到華府特區絕對不是為了從事和平示威陳抗。」

然而，被告律師魏爾許(William Welch)表示，沒有任何證據能證明雷菲特破壞任何財產、使用武力，或對任何他人造成生命安全的威脅，且根據去年5月間檢方披露的資料，也沒有任何照片或視頻能證明雷菲特在國會山莊實持有槍枝，他強調：「事實上，連政府列為人證的兩名警察也都未曾在筆錄中提過『槍枝』。」