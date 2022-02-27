因小爭執開槍殺人 退休特警無罪

佛州坦帕市79歲退休警官里夫斯在25日的庭審中獲知陪審團裁定無罪時，接受支持者道賀。(美聯社)

佛州一名退休特警警官八年前在電影院 內開槍擊斃一名與他發生爭執的男子，被控二級謀殺，但六人陪審團25日裁定他無罪。

被告是現年79歲的坦帕市(Tampa)退休警官里夫斯(Curtis Reeves)，被控於2014年1月13日， 在一家電影院內開槍殺恐當年43歲男子奧爾森(Chad Oulson)。

案情指，他們互不認識，當天各自與妻子到電影院看電影，里夫斯夫婦坐在後排，奧爾森夫婦在他們前面一排。

電影開場後宣布要關手機 ，但奧爾森仍然發短信，里夫斯於是俯身向前要他停下來。里夫斯聲稱當時很有禮貎，但奧爾森妻子及其他觀眾說他的說話像是命令。奧爾森拒絕後，里夫斯向經理投訴，回來後看到奧爾森已收起手機。

接下來的幾秒鐘，就是案情分歧的地方，奧爾森抓住里夫斯的爆米花並將其彈回里夫斯的臉上，里夫斯拔出手槍向奧爾森開了一槍，奧爾森當場死亡。

辯護律師指里夫斯，有常年警察 人員職業警覺，馬上覺得生命受威脅於是開槍，因為奧爾森將手機扔向里夫斯，擊中他的臉，然後準備爬過座位伸手攻擊，里夫斯決定開槍是基於30年的執法經驗。

但檢方則指保安視頻沒有顯示奧爾森扔手機，只顯示他抓住里夫斯的爆米花袋並扔向對方。目擊者說聽到里夫斯喃喃自語「向我扔爆米花」。檢方指里夫斯是覺得受到挑戰及遭爆米花扔到臉上後，自尊心受到傷害，一怒之下開槍。

檢方指即里夫斯有一種「阿爾法男性」(alpha male)心態，愛在群體中居支配地位、要成為成功而堅定的大男人，他喜歡作為一名警察及特警指揮官正是這個原因。里夫斯在數十年的警察生涯裡從未開過槍，但卻在電影院裡從一場爭執演變成槍殺案。