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因小爭執開槍殺人 退休特警無罪

編譯盧炯燊／綜合26日電
佛州坦帕市79歲退休警官里夫斯在25日的庭審中獲知陪審團裁定無罪時，接受支持者道賀。(美聯社)
佛州坦帕市79歲退休警官里夫斯在25日的庭審中獲知陪審團裁定無罪時，接受支持者道賀。(美聯社)

佛州一名退休特警警官八年前在電影院內開槍擊斃一名與他發生爭執的男子，被控二級謀殺，但六人陪審團25日裁定他無罪。

被告是現年79歲的坦帕市(Tampa)退休警官里夫斯(Curtis Reeves)，被控於2014年1月13日， 在一家電影院內開槍殺恐當年43歲男子奧爾森(Chad Oulson)。

案情指，他們互不認識，當天各自與妻子到電影院看電影，里夫斯夫婦坐在後排，奧爾森夫婦在他們前面一排。

電影開場後宣布要關手機，但奧爾森仍然發短信，里夫斯於是俯身向前要他停下來。里夫斯聲稱當時很有禮貎，但奧爾森妻子及其他觀眾說他的說話像是命令。奧爾森拒絕後，里夫斯向經理投訴，回來後看到奧爾森已收起手機。

接下來的幾秒鐘，就是案情分歧的地方，奧爾森抓住里夫斯的爆米花並將其彈回里夫斯的臉上，里夫斯拔出手槍向奧爾森開了一槍，奧爾森當場死亡。

辯護律師指里夫斯，有常年警察人員職業警覺，馬上覺得生命受威脅於是開槍，因為奧爾森將手機扔向里夫斯，擊中他的臉，然後準備爬過座位伸手攻擊，里夫斯決定開槍是基於30年的執法經驗。

但檢方則指保安視頻沒有顯示奧爾森扔手機，只顯示他抓住里夫斯的爆米花袋並扔向對方。目擊者說聽到里夫斯喃喃自語「向我扔爆米花」。檢方指里夫斯是覺得受到挑戰及遭爆米花扔到臉上後，自尊心受到傷害，一怒之下開槍。

檢方指即里夫斯有一種「阿爾法男性」(alpha male)心態，愛在群體中居支配地位、要成為成功而堅定的大男人，他喜歡作為一名警察及特警指揮官正是這個原因。里夫斯在數十年的警察生涯裡從未開過槍，但卻在電影院裡從一場爭執演變成槍殺案。

43歲男子奧爾森的遺孀妮可(中)25日獲知陪審團裁定殺死丈夫的里夫斯無罪時，傷心...
43歲男子奧爾森的遺孀妮可(中)25日獲知陪審團裁定殺死丈夫的里夫斯無罪時，傷心落淚。(美聯社)

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