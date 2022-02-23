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外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

猶他男與警方對峙 竟教唆4歲兒子開槍

編譯陳韻涵╱綜合22日電

猶他州一名男子21日從麥當勞(McDonald's)得來速餐點購物，但店員裝錯餐點，他勃然大怒後持槍指著店員；店員報警後，這名父親竟然教唆坐在後座的四歲兒子，對趕來處理的員警開槍，所幸員警在幼童擊發第一槍的同時撥開槍枝，僅受輕傷。

大鹽城湖警察局警方表示，這起事件發生在21日下午1時30分左右，這名男子在猶他州米德瓦爾市(Midvale)一間麥當勞得來速點餐，但店員拿錯餐點給他。

警方表示，這名男子操起手槍指著店員，店員則請他開車到店前方等候正確的餐點送來，同時報警。

警察獲報到場後，多次口頭警告要這名男子下車，但這名男子拒絕；警方最後將他拖出車外並上銬準備逮捕，此時一名員警察覺有人從該男子的後座，持槍伸出窗外。

警察機警拍掉這把手槍，但此時子彈也已擊發；警察這才發現，後座有兩個年幼的孩子，開槍的是四歲男童，一旁還坐著另一名三歲幼童。

事後調查，警方得知後座這兩人是鬧事男子的孩子，「他們的父親叫四歲的兒子朝警察開槍」。

鹽城湖郡警長李維拉(Rosie Rivera)表示，「這是執法部門與社區的哀傷日子，這種事情必須停止，我們必須團結一心，對抗社區面臨的挑戰。」

警察 猶他州 麥當勞

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