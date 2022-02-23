「不退讓法」反掀暴力 導致槍枝謀殺每月增11%

美國醫學會(JAMA)期刊21日公布研究指出，「不退讓法」(Stand Your Ground law，又稱就地防衛法)可能在全美各地，導致每年額外數百宗謀殺案件，此法挨批鼓勵不必要的暴力行為。

不退讓法明定，只要面臨威脅就可開槍，不必再試圖先行迴避，但各州對於此法的適用範圍規定不一。

不退讓法的原則在國內掀起一波攸關槍枝暴力、自我防衛的激烈辯論，尤其是在17歲非裔青少年馬丁(Trayvon Martin)2012年遭擊斃後，相關討論甚囂塵上。

新研究顯示，不退讓法與每月增加11%的槍械謀殺率息息相關，尤其是在強烈擁護該法的南部州。

「美國醫學會期刊網路版」(JAMA Network Open)21日公布的研究指出，不退讓法每年導致額外700宗謀殺案。

牛津大學(University of Oxford)副教授、研究作者漢弗萊斯 (David Humphreys)接受華盛頓郵報訪問時，針對不退讓法的正當辯護理由，他指出，「此法核心對於維護公共安全與震懾暴力有一定的保護作用，但似乎沒有任何證據佐證，我們只看到反效果。」

這項研究呼應其他研究的結論，發現不退讓法通過後，槍枝暴力謀殺案不減反增，尤其是在佛州 。

研究第一作者、牛津大學社會政策與介入學系(Department of Social Policy and Intervention)博士後研究員蜜雪兒‧德利‧艾斯波堤(Michelle Degli Esposti)表示，她和同事「真的想釐清，佛州是否為例外」。

她說，這股趨勢造成跨州影響，但全國數據凸顯地域差異。

研究發現，謀殺案與槍械謀殺案增加最多的地區在阿拉巴馬州、佛州、喬治亞州、路易斯安納州和密蘇里州，其中最大漲幅達33.5%。

反之，不退讓法通過後，謀殺案與槍械謀殺案影響最小的州分別是亞利桑納州、印第安納州、密西根州、內華達州、奧克拉荷馬州 、德州和西維吉尼亞州 。