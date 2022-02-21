每天至少1起 芝加哥華埠 持槍劫車成常態

18日中午，南威爾斯街(S. Wells St.)2000號附近，一名西語裔嫌犯從黑色吉普SUV(如圖)下來，持槍劫走黑色Acura轎車。(芝華埠治安互助隊)

芝加哥警局日前公布一項數據，今年到2月14日期間的劫車案件數目比去年同期減少了25%，然而華埠 附近的搶劫、劫車卻無消停跡象，第九警分局報案紀錄顯示，14日到19日共六天期間，華埠發生多達七宗持槍劫車案，其中19日一天竟多達三起。

其中一位華婦於19日中午到樂宜居探訪完親友，在該老人公寓停車場被持槍匪徒劫走車輛，這也是該地點在2月份以來，第二次發生劫車案。

芝警局統計數據指出，今年到2月14日間，劫車案件總數為213件，比去年同期降低了25%，但與2020年同期的109件相比，卻仍舊高出一倍，而2019年同期的劫車案，僅有61件。

儘管警局報告劫車案件數減少，但華埠一帶的搶劫、劫車似乎並沒有明顯改善。警察報案紀錄顯示，2月7日到13日間，華埠共有七件搶劫紀錄在案，而14日到19日間也有七起劫車，其中五起發生於18日、19日兩天。

18日中午12時45分，於南威爾斯街(S. Wells St.)2000號附近，一名西語裔嫌犯從黑色吉普SUV下來，持槍劫走黑色Acura轎車；同日晚間11時30分，運河街(S. Canal St.)夾23街，一名開車銀色起亞轎車的非裔 嫌犯，持槍劫走一輛藍色福特轎車後逃逸。

19日中午12時45分，華諮處老人公寓樂宜居停車場也發生一起劫車案，根據女受害人描述，她當時到老人公寓探訪完長輩，正要走到停在公寓訪客停車場時，一輛紅色車子突然疾駛到她面前，然後其中一名非裔嫌犯，臉長、體型瘦，看起來應為青少年，這名劫匪拿著手槍對著她，要求她交出財物與車鑰匙，劫匪得手後開車逃逸。由於該停車場監視攝影 機老舊，因此未成功錄下作案影片。

警方呼籲如果看到後車窗貼著芝加哥大學校友貼紙的銀色本田(Honda)轎車，請立即報警。

19日下午3時30分、3時38分，分別在24街200號附近以及300號一帶，連續發生兩宗劫車案。

此外，17日於24街300號附近的一起搶劫案件，也值得社區提高警覺，根據路邊攝影監視器影片顯示，一名開著黑色吉普車(Jeep Liberty)的西語裔嫌犯，在事發地點的街口，超車橫檔在一輛受害者的車前並往後撞擊受害車輛，歹徒接著持槍下車要求受害者下車交出鑰匙，受害車主反應迅速，加上路口有另一部車輛出現，受害車主直接倒車後開走。