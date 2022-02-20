涉售核潛艦機密 馬里蘭州夫婦認罪

被控出售美國核潛艦重要機密給外國的馬里蘭州夫婦強納森．托雷，與戴安娜，先後認罪。(美聯社)

來自馬里蘭州的托貝(Toebbe)夫婦涉嫌出售核潛艦機密案，繼丈夫強納森(Jonathan)14日認罪之後，妻子戴安娜(Diana)也在18日認罪，承認自己曾幫助丈夫將核潛艦機密售予外國。

華盛頓郵報 報導，戴安娜在認罪協商中表示，她在去年夏季知道丈夫準備將機密資料出售給外國政府，而她在知情後仍自願幫助他，並著手執行，包括丈夫之前三次交付數據時負責把風；戴安娜的求刑為三年。

強納森原為海軍的工程師，因為參與維吉尼亞 級核潛艦設計而有接觸最高機密的權限。該型為目前海軍的最新型潛艦，一艘造價數十億元，可近乎隱形且長時間沉在水下；承認試圖將機密數據售予外國的強納森的認罪協商求刑為12年至17年半。

在認罪協商中，托貝夫婦同意協助聯邦調查局(FBI )找到他們仍擁有的機密資料，並返還所得到的加密貨幣報酬。

在東窗事發之前，托貝夫婦看起來就像是典型的美國家庭，育有兩名子女，丈夫是工作近十年的海軍工程師，妻子則是學校教師；但是夫婦倆涉嫌的洩密罪，其最重刑度為無期徒刑。

根據法院文件，強納森在2020年4月1日接觸某國家，寄出少許涉及核潛艦資料的包裹，還在一封信上說：「若在2020年12月31日前未收到回覆，我會認定您對這些資料不感興趣，屆時我會接觸其他潛在買家。」

FBI表示，強納森自認事成之後，曾經將儲存核潛艦資料的記憶卡藏在花生醬三明治、醫傷膠布OK繃、口香糖包裝盒裡，而黛安娜則負責把風；強納森三次提供的資料達幾千頁，FBI指控強納森洩密獲利的布局已有數年之久。

但事實上，收到邀約的國家在2020年12月就秘密將強納森告知FBI，因此強納森接觸的「外國代理人」，事實上都是FBI探員偽裝，並成功取得強納森信任，意在引誘、確認他是否真的洩密。

強納森接觸的國家為何並未公開；在澳英美聯盟AUKUS去年成形之前，美國只跟英國分享核潛艦資料。