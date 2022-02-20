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普度藥廠類鴉片藥案和解金加10億 但要原告撤民事訴訟

編譯陳韻涵／綜合19日電
普度藥廠所產制的止痛藥OxyContin含有令人上癮的類鴉片成份。(路透)
普度藥廠所產制的止痛藥OxyContin含有令人上癮的類鴉片成份。(路透)

普度藥廠(Purdue Pharma)涉入數千宗類鴉片藥物案，破產法院調解報告18日顯示，擁有普度藥廠的薩克勒(Sackler)億萬富翁家族成員將訴訟和解金額加碼超過10億元，到總額將近60億元；但薩克勒家族堅持取得和解金的原告必須撤銷與普度藥廠及類鴉片藥物的民事訴訟，這可能阻礙未來的案件興訟。

法律專家與公眾認為，薩克勒家族試圖透過破產保護，降低藥廠訟案對該家族成員的影響；這是面臨訴訟的公司慣常做法，不僅有利事業重整，也能保護業主個人資產，八個州與哥倫比亞特區地方法院拒絕簽署，並已駁回普度藥廠稍早的和解提案。

負責仲裁的聯邦破產法官雪莉‧查普曼(Shelley Chapman)在報告中寫道，絕大多數州已同意新提案，但康乃狄克、華盛頓、加州與馬里蘭等九州法院仍反對，尚未達成協議。

薩克勒家族原本提議45億5000萬元和解，其中包括分九年給付的聯邦和解金2億2500萬元。

根據新提案，薩克勒家族共將支付55億元，再加上額外提供的高達5億元，後者實際金額將根據藥廠拍賣價格而定；薩克勒家族會有18年的時間，來支付這額外10億元。

破產計畫要求薩克勒家族與普度數十億元的資金，應交給州、市政與原住民部落當局致力治療與對抗類鴉片藥物成癮的單位，並且補償受害者。

控告普度藥廠與薩克勒家族的舊案未決，自2019年9月起不得再對此二原告提告的禁制令延至3月3日到期。

另外，普度藥廠2021年提出的破產和解協議在去年12月16日遭紐約聯邦地區法官麥克曼(Colleen McMahon)駁回，普度藥廠已在聯邦第二巡迴上訴法院(Second Circuit Court of Appeals)再次上訴。

破產 加州 原住民

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