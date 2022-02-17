佛洛伊德案 2警辯稱不知他遭沙文壓頸命危

素描顯示， 因非裔男子佛洛伊德遭壓頸致死而被控罪的明尼亞波利斯前警察昆恩作證。(美聯社)

因非裔 男子佛洛伊德 (George Floyd)被壓頸致死而遭控罪的兩名明尼亞波利斯市前警察 ，16日出庭作證，並反駁聯邦檢察官指控他們在白人前警察沙文(Derek Chauvin)跪壓佛洛伊德頸部時，理當依訓練進行干預卻未行動；辯方律師則辯稱，明市警局培訓不足，還要低階者絕對服從高階者；此案最高階警官是沙文。

兩名出庭作證的前警察昆恩(Alexander Kueng)和亞裔邵都(Tou Thao)，以及最近也會出庭的萊恩(Thomas Lane)，被控侵犯佛洛伊德的憲法權利、剝奪佛洛伊德的醫療；昆恩和邵都另被控未干預阻止佛洛伊德被害。

這起受矚目、引發種族正義浪潮的案件發生於2020年5月；案發時，昆恩跪在佛洛伊德背上，萊恩握住他的腿，邵都負責阻止旁觀者；46歲的佛洛伊德被戴上手銬，臉朝下俯臥在街上。

邵都第二天作證，面對檢察官貝爾(LeeAnn Bell)交叉盤問；邵都表示，他知道佛洛伊德聲稱自己無法呼吸的請求變得愈來愈弱，當旁觀者聲浪愈來愈大，他仍未意識到佛洛伊德處境危急。

邵都承認，他沒有將旁觀者對佛洛伊德身體狀況的擔憂轉達給其他警官，也沒有在旁觀者要求檢查佛洛伊德脈搏後進行檢查。他說，他控制現場人群和交通，依靠其他三名警察照顧佛洛伊德的醫療需求，他以為沙文的膝蓋並沒有壓在佛洛伊德氣管上。昆恩的證詞則描述自己所受訓練，包括如何確保現場狀況及在某人受困時檢查其頸部脈搏。

檢方指稱，這些警察應干預和阻止沙文，他們違反訓練，未將佛洛伊德推到側邊，讓他得以呼吸，也未在他停止呼吸後立即施予心肺復蘇術。

辯方律師辯稱，明尼亞波利斯警局培訓不足，還要低階者服從高階者；去年在州審判中被判謀殺和過失殺人罪成立的沙文，是案發現場最高階警官；辯方聲稱當天由他發號施令。

昆恩是非裔，邵都是苗族裔，另一名前警察萊恩是白人；三人6月另將面臨州審判，他們被控協助和教唆謀殺和過失殺人罪。