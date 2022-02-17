佛洛伊德案 2警辯稱不知他遭沙文壓頸命危
因非裔男子佛洛伊德(George Floyd)被壓頸致死而遭控罪的兩名明尼亞波利斯市前警察，16日出庭作證，並反駁聯邦檢察官指控他們在白人前警察沙文(Derek Chauvin)跪壓佛洛伊德頸部時，理當依訓練進行干預卻未行動；辯方律師則辯稱，明市警局培訓不足，還要低階者絕對服從高階者；此案最高階警官是沙文。
兩名出庭作證的前警察昆恩(Alexander Kueng)和亞裔邵都(Tou Thao)，以及最近也會出庭的萊恩(Thomas Lane)，被控侵犯佛洛伊德的憲法權利、剝奪佛洛伊德的醫療；昆恩和邵都另被控未干預阻止佛洛伊德被害。
這起受矚目、引發種族正義浪潮的案件發生於2020年5月；案發時，昆恩跪在佛洛伊德背上，萊恩握住他的腿，邵都負責阻止旁觀者；46歲的佛洛伊德被戴上手銬，臉朝下俯臥在街上。
邵都第二天作證，面對檢察官貝爾(LeeAnn Bell)交叉盤問；邵都表示，他知道佛洛伊德聲稱自己無法呼吸的請求變得愈來愈弱，當旁觀者聲浪愈來愈大，他仍未意識到佛洛伊德處境危急。
邵都承認，他沒有將旁觀者對佛洛伊德身體狀況的擔憂轉達給其他警官，也沒有在旁觀者要求檢查佛洛伊德脈搏後進行檢查。他說，他控制現場人群和交通，依靠其他三名警察照顧佛洛伊德的醫療需求，他以為沙文的膝蓋並沒有壓在佛洛伊德氣管上。昆恩的證詞則描述自己所受訓練，包括如何確保現場狀況及在某人受困時檢查其頸部脈搏。
檢方指稱，這些警察應干預和阻止沙文，他們違反訓練，未將佛洛伊德推到側邊，讓他得以呼吸，也未在他停止呼吸後立即施予心肺復蘇術。
辯方律師辯稱，明尼亞波利斯警局培訓不足，還要低階者服從高階者；去年在州審判中被判謀殺和過失殺人罪成立的沙文，是案發現場最高階警官；辯方聲稱當天由他發號施令。
昆恩是非裔，邵都是苗族裔，另一名前警察萊恩是白人；三人6月另將面臨州審判，他們被控協助和教唆謀殺和過失殺人罪。
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