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詐欺大馬銀行45億案開審 高盛高管被控收3500萬回扣

編譯孫梁、記者胡聲橋╱綜合14日電
前高盛公司華裔高管吳崇華14日經過第一天審理後，離開紐約市布魯克林的聯邦法院。(路透)
前高盛公司華裔高管吳崇華14日經過第一天審理後，離開紐約市布魯克林的聯邦法院。(路透)

紐約東區聯邦法院14日開庭審理前高盛集團華裔高管吳崇華(Ng Chong Hwa，又稱Roger Ng)洗錢和賄賂案。紐約聯邦檢察官14日對陪審團說，吳崇華在此案發揮關鍵的作用，並以「秘密回扣」的方式，撈取3500萬美元；這次庭審預計將持續數周。

對吳崇華腐敗案的審理拖延已久，聯邦檢察官韋伯(Brent Wible)在聯邦法院開審時指出，吳崇華為了掩蓋自己的蹤跡和真實身分，刪除了個人電郵並利用他的妻子和母親作為掩護，他看到通過詐欺可賺取成千上萬元的機會，並抓住了機會。

吳崇華的辯護律師說，詐欺馬來西亞開發銀行的45億元或許在全球史上規模最大，是高盛公司的整體失敗造成了大規模的詐欺，但聯邦檢方卻把吳崇華當做替罪羊，他是100%的無辜，這是審判一個無辜的人。

審理預計將持續數周，雙方的律師都請陪審員關注洗錢的流向。檢方說，吳崇華編織一個包括謊言、離岸帳戶和空殼公司在內的龐大洗錢網，還密謀通過美國的金融系統洗錢，將巨額洗錢資金用於購買珠寶、藝術品、奢華房地產上以及資助好萊塢拍電影。

但辯護律師表示，策劃劫走數十億元陰謀的人是馬來西亞的金融家與名流劉特佐(Low Taek Jho)，他目前在逃，是吳崇華最先提出劉特佐可疑的警告，他唯一的作用是將劉特佐介紹給高盛公司的更高決策層；律師說：「吳崇華2010年3月就警告過他的高盛上司，認為劉特佐是政治敏感人物，並不可信，與他打交道應當慎重。」

作為馬來西亞投資銀行的前主管，49歲的吳崇華是大馬投資銀行醜聞中唯一受審的高盛銀行家，面臨預謀洗錢和違反反賄賂法等三項指控，但他均不認罪。高盛公司的一家子公司承認有意違反美國的反賄賂法，並同意支付29億多元罰款。

馬來西亞的金融家與名流劉特佐，目前不知去向。(美聯社)
馬來西亞的金融家與名流劉特佐，目前不知去向。(美聯社)

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