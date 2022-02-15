新墨西哥州遊民騎自行車隨機作案 揮刀亂砍 11人受傷

新墨西哥州阿布奎基市遊民古鐵雷茲13日涉嫌在街頭持刀濫砍無辜，導致11人受傷，警方14日逮捕兇嫌。(美聯社)

新墨西哥州 阿布奎基市(Albuquerque)一遊民13日涉嫌在街頭持刀濫砍無辜，導致11人受傷，其中兩人傷勢危重，警方14日逮捕兇嫌，指控他持致命器械嚴重攻擊。

警方證實，42歲的嫌犯古鐵雷茲(Tobias Gutierrez)13日騎自行車在阿布奎基市街道上隨機作案，其中一個砍人地點是無家可歸者的收容站，另一個在一家菸店附近，他在向人討錢未果後揮刀行兇。

新墨州的紀錄顯示，古鐵雷茲近年來有過多次重罪案底，包括入室盜竊、鬥毆、持有控制物品以及酒駕，但不知他此次行兇的動機是什麼，警方仍在調查。

古鐵雷茲2014年因持已註銷的駕照 開車而被要求上庭，但他沒有出庭，而是向法庭提交一份手寫的紙條說，他在另一個郡遭到聯邦拘留，要在監禁期間改造自己。

他被聯邦拘禁是因為持槍闖入阿布奎基市北部一個賭場，與保安發生口角後，他丟下手槍並跳上一輛汽車逃走，警方追到郊區後發現他撞車潛逃，最終在一個隱藏地將其逮捕。聯邦紀錄顯示，古鐵雷茲2020年從聯邦監獄 獲釋。

警方13日上午11時15分許接到報警，說一個人的手臂被人用刀割傷。一小時後又有人來電，說新墨西哥大學附近一家商店外發生捅人事件，接著又是接連兩起報警捅人，在一家便利店外面，待警員趕到時發現兩人的脖子被割傷。接下來的20分鐘再有兩起報警，兩個受害人分別在餐館外和繁忙的街道上被捅，兩地相隔不到一哩。目擊者說，兇嫌是一邊騎車一邊揮舞長刀。

古鐵雷茲被逮捕後，警方從他身上查出一把刀；被捅傷的受害人送到不同的醫院治療，除兩名重傷員外，其餘人的傷勢穩定，部分人接受治療後已經回家。