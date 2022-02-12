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襲擊空服員、試圖開駕駛艙 維州男恐囚20年

編譯周芳苑／綜合11日電
維吉尼亞州29歲男子斯通去年4月中旬在飛往佛羅里達的航班上襲擊空服人員並試圖打開駕駛艙門，他對於干擾機組人員等行為已認罪，可能面臨監禁。(美聯社)
維吉尼亞州29歲男子斯通去年4月中旬在飛往佛羅里達的航班上襲擊空服人員並試圖打開駕駛艙門，他對於干擾機組人員等行為已認罪，可能面臨監禁。(美聯社)

維吉尼亞州29歲男子去年4月中旬在飛往佛羅里達的航班上襲擊空服人員並試圖打開駕駛艙門，他對於干擾機組人員等行為已認罪，一旦罪名確立，可能面臨20年監禁。

來自維州費爾法克斯市的這名男子斯通(Kameron C. Stone)當時從維州杜勒斯機場搭乘聯合航空班機前往佛州彭薩科拉；檢察官10日說，乘客注意到斯通身上散發濃烈酒味，拒絕坐在座位上，並假裝對乘客開槍，空服員一再警告他。

當飛機開始下降準備著陸時，斯通試圖打開機艙和駕駛艙門；法庭文件顯示，一名空服員試圖阻止，爭執過程中觸發警報，試圖阻止他的空服員肩膀被抓住並被推到牆上，胸、臉、手臂和肩膀擦傷。

眼見空服員制止不成，包括一名未執勤聯邦空中法警在內的三名乘客上前制伏斯通，扭打間，三小瓶伏特加從斯通的口袋掉下來。飛機一著地，警方便將他逮捕。

判決排定4月28日在降落地彭薩科拉的聯邦地方法院進行；干擾機組人員最高刑期20年，斯通另外針對機上襲擊認罪，最高刑期一年。

2021年初以來，不守規矩乘客問題日趨嚴重。聯邦航管局(FAA)本周表示，繼去年收到近6000宗報告後，今年又收到航空公司394份投訴，多數與未戴口罩的乘客有關、而且經常與酒精脫離不了干係。

達美航空公司(Delta Air Lines)執行長上周要求聯邦政府針對擾亂航班的乘客建立新的禁飛黑名單，類似針對恐怖分子列出觀察名單。

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