艾伯里案翻版 密州白人父子開車追逐射擊非裔送貨員

涉嫌駕車開槍追逐非裔送貨司機，密西西比州35歲的兒子布蘭頓·凱斯(左)和58歲的父親葛瑞格里·凱斯(右)均被控攻擊罪。(布魯克海文警局提供)

密西西比州一對白人父子駕車追逐聯邦快遞公司(FedEx)的非裔 送貨司機吉布森(D'Monterrio Gibson)並開槍，被認為是喬治亞州的白人父子檔開車追殺非裔慢跑男的翻版。吉布森10日表示，他1月24日身穿工作服在密州布魯克海文(Brookhaven)開車送貨時，兩個白人男子開車追了他七分鐘，至少開了五槍，只因為他是一個不屬於該社區的非裔。

這對白人父子2月1日雙雙被捕，35歲的兒子布蘭頓·凱斯(Brandon Case)被控持械與致命武器試圖嚴重造成人身傷害，58歲的父親葛瑞格里·凱斯(Gregory Case)被控非法和預謀與兒子製造嚴重攻擊；兩人是1日自首時被捕，次日分別以7萬5000元和15萬元獲保釋。

24歲的吉布森認為他被攻擊是種族主義事件，律師說：「吉布森沒有任何過錯，但凱斯父子卻開車追他並開槍，這是2020年喬州 25歲的非裔青年艾伯里 (Ahmaud Arbery)被一對白人父子追殺事件的重演，顯然是模仿犯罪。凱斯父子二人像是對待野獸一樣攻擊正在工作的吉布森。」

吉布森是1月24日晚7時許開車送包裹時，一輛小貨車駛近按喇叭，他準備離開，但被小貨車擋住，他繞過小貨車要離開社區，轉過幾棟房屋後，只見布蘭頓站在路中間，用槍對著他喝令停車；吉布森搖頭拒絕，將頭埋在方向盤下繞過布蘭頓後，車後響起了槍聲。

吉布森離開後打電話報警，接線員問他地點是否為某一條街，回答「是」後接線員說，剛剛接過另一個報警電話，說那條街上有個可疑人士；吉布森解釋他是聯邦快遞的送貨司機，並不可疑。

吉布森次日向當地警局報告，其中包括雇主的證詞，說車上有兩個彈孔，車內的三個包裹有彈孔。

當地警局表示，聯邦調查局(FBI)已接手此案，將進行聯邦仇恨犯罪調查；吉布森的律師說，該案4月將提交大陪審團審理，吉布森還準備對凱斯父子提出民事訴訟。