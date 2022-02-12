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艾伯里案翻版 密州白人父子開車追逐射擊非裔送貨員

編譯孫梁／綜合11日電
涉嫌駕車開槍追逐非裔送貨司機，密西西比州35歲的兒子布蘭頓·凱斯(左)和58歲的父親葛瑞格里·凱斯(右)均被控攻擊罪。(布魯克海文警局提供)
涉嫌駕車開槍追逐非裔送貨司機，密西西比州35歲的兒子布蘭頓·凱斯(左)和58歲的父親葛瑞格里·凱斯(右)均被控攻擊罪。(布魯克海文警局提供)

密西西比州一對白人父子駕車追逐聯邦快遞公司(FedEx)的非裔送貨司機吉布森(D'Monterrio Gibson)並開槍，被認為是喬治亞州的白人父子檔開車追殺非裔慢跑男的翻版。吉布森10日表示，他1月24日身穿工作服在密州布魯克海文(Brookhaven)開車送貨時，兩個白人男子開車追了他七分鐘，至少開了五槍，只因為他是一個不屬於該社區的非裔。

這對白人父子2月1日雙雙被捕，35歲的兒子布蘭頓·凱斯(Brandon Case)被控持械與致命武器試圖嚴重造成人身傷害，58歲的父親葛瑞格里·凱斯(Gregory Case)被控非法和預謀與兒子製造嚴重攻擊；兩人是1日自首時被捕，次日分別以7萬5000元和15萬元獲保釋。

24歲的吉布森認為他被攻擊是種族主義事件，律師說：「吉布森沒有任何過錯，但凱斯父子卻開車追他並開槍，這是2020年喬州25歲的非裔青年艾伯里(Ahmaud Arbery)被一對白人父子追殺事件的重演，顯然是模仿犯罪。凱斯父子二人像是對待野獸一樣攻擊正在工作的吉布森。」

吉布森是1月24日晚7時許開車送包裹時，一輛小貨車駛近按喇叭，他準備離開，但被小貨車擋住，他繞過小貨車要離開社區，轉過幾棟房屋後，只見布蘭頓站在路中間，用槍對著他喝令停車；吉布森搖頭拒絕，將頭埋在方向盤下繞過布蘭頓後，車後響起了槍聲。

吉布森離開後打電話報警，接線員問他地點是否為某一條街，回答「是」後接線員說，剛剛接過另一個報警電話，說那條街上有個可疑人士；吉布森解釋他是聯邦快遞的送貨司機，並不可疑。

吉布森次日向當地警局報告，其中包括雇主的證詞，說車上有兩個彈孔，車內的三個包裹有彈孔。

當地警局表示，聯邦調查局(FBI)已接手此案，將進行聯邦仇恨犯罪調查；吉布森的律師說，該案4月將提交大陪審團審理，吉布森還準備對凱斯父子提出民事訴訟。

密西西比州一對白人父子駕車涉嫌追逐聯邦快遞公司的非裔送貨司機吉布森(圖)並開槍。...
密西西比州一對白人父子駕車涉嫌追逐聯邦快遞公司的非裔送貨司機吉布森(圖)並開槍。(CNN有線電視新聞網截圖)

非裔 喬州 艾伯里

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