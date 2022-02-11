騙錢 讓女兒裝病頻動手術最終致死 狠母判刑16年

科羅拉多州媽媽特納 (左)的女兒奧利維亞(右)沒病，特納卻帶她動了多次手術，並以女兒生病為由到處募款、領錢，最後導致七歲的奧利維亞死亡。(丹佛警察局照片)

女兒明明沒病，科羅拉多州 狠心媽媽特納 (Kelly Renee Turner) 卻堅持帶她去醫院治療、動了一項又一項手術，並以女兒生病為由到處募款、領錢，最後導致七歲女兒奧利維亞·甘特 (Olivia Gant) 於2017年死於臨終關懷病房。警方調查一年後，於2019年逮捕特納；道格拉斯郡地方法院9日判處她16年有期徒刑。

檢方2019年起訴特納，指特納從奧利維亞兩歲起為她治療便秘和發育遲緩，之後多年不斷為奧利納亞進行不必要的醫療手術，堅稱「奧利維亞沒有好轉」，2017年她將女兒送入臨終病房，要求不得救活她。

警方持續調查特納一年，發現她長期向醫生提供錯誤資訊；奧利維亞接受治療期間，特納四處向慈善機構、個人和政府尋求捐款支付女兒醫療費 用；她在GoFundMe網站募到2萬2270元；2014年至2018年，從聯邦醫療補助(Medicaid)等基金拿到逾50萬元。

檢方還指出，奧利維亞去世前六個月，當地電視台曾報導她向「許願基金會」(Make-a-Wish Foundation)表達自己想化身「蝙蝠公主超級英雄」的「感人新聞」；她完成一日警消人員心願時，還曾引起全國關注。

代表奧利納亞權益的律師霍斯金斯(Hollynd Hoskins)表示，特納的繼父認為特納患有「代理型孟喬森症候群」(Munchausen syndrome by proxy)，這是一種精神疾病，照顧者會故意誇大或揑造受照顧者的身心理、行為或精神問題，以博取關注。

霍斯金斯聲明指出，奧利維亞的祖父母對孫女白白送死，非常震驚，直到孫女死後，才知道她可能沒有生病。

檢方表示，此案所以爆發，是奧利維亞去世一年後，即2018年，特納帶另一個女兒接受「醫學上沒有必要」的治療，引起當地醫生和福利工作者擔憂；他們發現奧利維亞死於一種「無法治癒的怪病」，向警方報案。特納的另一個女兒在「離開特納的照顧」後，情況已有改善。

由於特納簽署認罪協議，檢察官 撤銷對她的一級謀殺指控。