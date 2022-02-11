南加大招生弊案判最重 前賭場高管被處刑1年又1天

大學招生舞弊案9日出現最重的量刑判決，前賭城高管阿布杜拉齊茲以30萬賄賂相關人士，企圖讓女兒以優秀籃球員身分進入南加大，被判一年又一天有期徒刑。(美聯社)

南加州大學 (University of Southern California)招生 舞弊案9日出現最重的量刑判決，前賭城高管阿布杜拉齊茲(Gamal Abdelaziz)被判一年又一天有期徒刑，是聯邦政府招生賄賂案迄今最長的刑期。

今年64歲的阿布杜拉齊茲去年被控以30萬賄賂相關人士偽造女兒的入學資格，以籃球隊員的身分讓女兒進南加大 。

至今已有超過50名涉及詐騙入學案涉案人被起訴，包括影集「歡樂滿屋」(Full House)女星蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)和「慾望師奶」(Desperate Housewives)女星費麗西蒂‧霍夫曼(Felicity Huffman)。

羅夫林於2020年12月服完兩個月刑期，霍夫曼也已服完11天刑期，並繳交1萬5000元罰金。

至於阿布杜拉齊茲，除了服刑還得接受兩年的監外看管(supervised release)、400小時的社區服務，以及25萬元罰金；其他涉案家長的量刑則相對輕微許多。

檢察官在量刑備忘錄中寫道，阿布杜拉齊茲「密切參予女兒在南加大入選資格的所有偽造步驟；阿布杜拉齊茲也被列為負責偵辦招生舞弊案的「校隊藍調行動」(Operation Varsity Blues)第一批被告名單。

據稱，阿布杜拉齊茲在2017年支付南加大入學顧問辛格(William Singer)30萬元，確保女兒可以獲選進入南加大籃球隊，但阿布杜拉齊茲的女兒當初連高中籃球校隊都沒有獲得入選資格。

另外，阿布杜拉齊茲還寄給辛格一張照片，是另一名女學生打籃球的模樣，作為「偽造運動員檔案紀錄」的一部份；同時阿布杜拉齊茲還向另一間學校的顧問隱瞞女兒申請南加大籃球隊的事。

經過四個月的審判，阿布杜拉齊茲在去年10月與和私募股權公司創辦人威爾森(John Wilson)等人被判有罪，罪名包括合謀賄賂和詐欺。