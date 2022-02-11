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意外 開槍射熊誤殺弟弟 俄勒岡男報警後自盡

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州喬瑟芬郡一名男子想要開槍對付闖入住家的一頭熊，卻意外打死弟弟，他打電話向警方報警，但警員抵達時，卻發現報案男子已飲彈自盡。(Getty Images)
俄勒岡州喬瑟芬郡一名男子想要開槍對付闖入住家的一頭熊，卻意外打死弟弟，他打電話向警方報警，但警員抵達時，卻發現報案男子已飲彈自盡。(Getty Images)

俄勒岡州喬瑟芬郡(Josephine County)警長辦公室指出，一名男子想要開槍對付闖入住家的一頭熊，卻意外打死弟弟，他打電話向警方報警，但警員抵達時，卻發現報案男子也已飲彈自盡；全案正由當地警方與俄勒岡州州警共同調查中。

喬瑟芬郡副警長史奈德(Travis Snyder)說，8日上午約7時，911勤務中心接到一名男子報案電話表示，家裡有熊入侵，驚嚇之際準備開槍射熊，卻在裝彈時不小心打死弟弟。

史奈德指出，員警趕抵位於太陽谷(Sunny Valley)偏遠鄉間，座落於叢林邊緣的民宅時，首先發現一名身上有槍傷，已經氣絕身亡的男子，緊接著又發現第二名顯然是開槍自盡的男子屍體。

警方並未公布兩名死者的姓名。

根據喬瑟芬郡公園廳對當地居民發布警告指出，據統計俄勒岡州境內約有2萬5000頭黑熊，民眾平常不應把食物、垃圾放置於可以方便取得的地點，若遇野熊則應緩慢移動離開。

俄勒岡州漁類及野生動物廳(Oregon Department of Fish and Wildlife)指出，在絕大多數情況下，熊遇人類時都會主動避開，「千萬不要嘗試與熊接近」。

俄勒岡州 911

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