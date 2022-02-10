修女校長嗜賭成癮 10年侵吞83萬公款 判囚1年又1天

80歲的南加州修女瑪麗·克魯伯賭博成癮，10年間侵吞公款逾83萬5000元，被判聯邦監禁一年零一天。(ABC7電視截圖)

年已80歲的南加州 修女瑪麗·克魯伯(Mary Kreuper)賭博成癮不能自拔，10年間侵吞她任校長的托倫斯鎮(Torrance)聖詹姆士(St. James)天主教學校的資金逾83萬5000元，7日被判聯邦監禁一年零一天。

克魯伯成為修女之初發誓，她要像耶穌一樣生活，忠誠和謙卑地為窮人、病人和沒有受過教育的人服務。但沈溺於賭博之後，她把2008至2018年期間盜取的83多萬元用於個人開銷，包括多次到拉斯維加斯和太浩湖的賭博之旅，檢方說，她10年侵吞的資金相當於每年14個學生的學費。

80歲的克魯伯去年認罪一項電匯詐欺和一項洗錢，法官下令她吐出所有侵吞的資金。她說：「我犯了罪，觸犯了法律，沒有任何藉口。我違反了當初的誓言和大家對我的神聖信任，我為給許多人造成的悲痛和苦難深表歉意。」

加州中區聯邦檢察官指出，家長交給學校的支票 和現金在入帳之前，屢屢被克魯伯轉至一個教會的帳戶，主要用於賭博支出和信用卡付帳，表明她想要得到更多；這是赤裸裸的貪婪，濫用社區的信任。法官表示，修女應當知道，她們的生活和生活方式可影響學生的一生。

辯護律師說，克魯伯接受法官判罰的刑期，但在爭取緩刑，侵吞的錢儘管可能影響了學校的財務，但並沒有降低教學品質，她已為背叛社區、家長、教區和修女姊妹的信任而深感懊悔和羞愧。

克魯伯18歲成為修女，迄今62年。她1990年開始擔任聖詹姆士天主教學校校長，長達28年。她2018年退休 時，教區對離任校長進行財務審計並從家長處獲悉，學校的資金長期不足、設備簡陋、教材20年不能更新，最終發現學校的財務有漏洞：存入學校信用社帳戶的所有學雜費和捐助，均由克魯伯負責，此外，她還管理聖詹姆士修道院的帳戶，該帳戶承擔修女在校工作的支出。

檢方說，克魯伯從2008年開始，就將不能獲得教區批准的費用從學校財務中支出，並偽造財務月表和年報，以讓教區、管理方和家長相信學校的財務與資產沒有問題，但資金卻流入學校不知情的帳戶。

克魯伯6月將到監獄報到，2023年獲釋後，將被監視居住兩年。律師表示，克魯伯期待她今後的生活，並將接受賭癮治療。