紐約夫婦涉比特幣洗錢被捕 沒收36億元創紀錄

2016年Bitfinex虛擬貨幣交易所被駭走45億元，司法部8日宣布逮捕紐約夫婦利赫騰斯坦和他太太希哲‧摩根，因兩人涉嫌將被盜的加密貨幣洗錢，並沒收36億元。(Getty Images)

司法部 8日宣布逮捕一對涉及2016年比特幣 洗錢案的夫婦，追回目前價值36億元的9萬4000多枚比特幣，是歷來金融犯罪案沒收的最大金額。

聯邦執法官員表示，8日早上在紐約市曼哈頓，逮捕擁有美俄雙重國籍的李赫騰斯坦(Ilya 'Dutch' Lichtenstein)和他太太海瑟‧摩根(Heather Morgan)，控罪是兩人運用各種精密技術洗錢，並掩藏交易痕跡；檢方打算以「共謀洗錢」與「共謀詐騙美國」罪名起訴兩人。目前兩人在押。

李赫騰斯坦和摩根據稱尋求為2016年從數位貨幣交易中心Bitfinex駭得的11萬9754枚比特幣收益洗錢，這些比特幣當時價值7100萬元，現值超過45億元。Bitfinex的總部位於香港。

調查人員用「老派警察」手法追蹤被盜金額，發現大部分流入這兩夫婦名下或他們公司的十幾的銀行帳戶，透過名為AlphaBay的網路黑市把失竊的比特幣轉出去。兩人洗錢的手段很傳統：設立空頭帳戶，以便掩藏行蹤與錢的流向。AhphaBay已於2017年被司法部破獲。

檢調指出，這些空頭帳戶的錢，兩人以百萬元計透過比特幣的提款機領出現金，拿現金買黃金、非同質化代幣(non-fungible tokens)或更容易使用的沃瑪禮物卡等，供個人花用。

司法部官員說，加密貨幣、虛擬貨幣 不一而足，雖然很有創意，卻常淪為洗錢、勒贖軟體駭客等犯罪份子的做案工具，去年特別成立「國家加密貨幣執法小組」，就是針對這個新型犯罪趨勢而來。

司法部副部長麗莎‧莫納可( Lisa Monaco)透過錄影片發布聲明表示，「我們要傳達的訊息很清楚：加密貨幣不是(犯罪分子的)避風港。不論哪一形式的錢，我們能夠，也將追查到底。」