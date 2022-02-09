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未提前制止兇手購槍 德州教堂26死命案 空軍判賠2.3億

記者張聲肇╱綜合報導
德州聯邦法院8日判決，空軍未能制止有犯罪紀錄的槍手凱利行兇，造成2017年德州浸信會教堂26人慘死命案，須賠償死者家屬2.3億元。(美聯社)
德州聯邦法院8日判決，空軍未能制止有犯罪紀錄的槍手凱利行兇，造成2017年德州浸信會教堂26人慘死命案，須賠償死者家屬2.3億元。(美聯社)

德州聯邦法院8日判決，空軍未能制止有犯罪紀錄的槍手行凶，造成2017年德州浸信會教堂26人慘死命案，須賠償死者家屬2.3億元。

德州西區聯邦法院法官羅德里格茲(Xavier Rodriguez)說，空軍當局早知道曾在新墨西哥州空軍基地服役的凱利(Devin Kelley)有家暴史，應阻止他購槍卻沒有，以致釀成當年11月5日教堂槍擊命案。

羅德里格茲說，因空軍疏忽凱利2012年家暴罪定讞紀錄，釀成26條人命慘案，所以應賠償受害人。他在判決書上指出，本案創下政府員工犯下這類罪行的紀錄，死傷規模之大，也創紀錄。

本案起於受害家族對聯邦政府提告求償。法官說，終究而言，這些受害家庭的悲痛值多少錢，無論賠多少都無法彌補。

根據聯邦法律，凱利不能獲准購買他用來作案的槍枝；他因暴打妻子和繼子，遭法院判決家暴罪確定。繼子被他打得頭顱破裂。

已在空軍服役五年的凱利，2014年因「行為惡劣」被勒令除役。

命案發生後，空軍自承有錯，錯在應向聯邦調查局提供凱利的犯罪定讞紀錄，卻沒有。若有提供這項重要資訊，將他列為「禁購槍枝」名單，他就不可能買到兇器。

空軍也表示會仔細盤查所屬成員資料，看看是不是還有該報未報的案例，讓聯邦情資單位列入「申購槍枝人員背景查核資料庫。」

代表提告家屬的律師阿爾沙法(Jamal Alsaffar)說，受害人家屬得知羅德里格茲法官的裁決後，都感到安慰。他說，法官體認到，暴力事件總要有人負責，這點對受害人「真的很重要。」

死者年紀5到72歲都有，牧師的14歲女兒也在內。法官在185頁的判決書中，還衡量80名受害人各該獲得多少錢的賠償，最高700萬元。妻子、繼子女和父母當場死亡的霍爾康姆(John Porter Holcombe)獲賠460萬元。

家暴 德州 新墨西哥州

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