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他，才是搜查令目標…明市被警誤殺非裔男的堂弟 被捕

編譯孫梁╱綜合8日電
非裔男子洛克因警方執行搜查令而在家中被警擊斃，搜查令的目標、洛克的17歲堂弟史畢德7日被捕。圖為群眾抗議洛克無故死在警方槍下。(美聯社)
非裔男子洛克因警方執行搜查令而在家中被警擊斃，搜查令的目標、洛克的17歲堂弟史畢德7日被捕。圖為群眾抗議洛克無故死在警方槍下。(美聯社)

明尼亞波利斯市8日宣布，2日在家中被警方擊斃的22歲非裔男子洛克(Amir Locke)的17歲堂弟史畢德(Mehki Speed)，因涉嫌1月10日殺死艾爾德(Otis Elder)已在7日被捕，8日被控兩項二級謀殺，首次出庭預計將在少年法庭。

檢方提出動議要求史畢德在成年人法庭受審，但法官尚未決定。

明尼蘇達州的法律規定，如果青少年超過16歲、所犯重罪與武器有關或可導致判監入獄，可在成年人法庭受審。

洛克之死引發明市數百民眾抗議，當地高中生8日也舉行罷課，要求立即重新審議「不敲門逮捕令」。

明市市長佛雷(Jacob Frey)上周宣布暫停執行「不敲門搜查令」和「不敲門逮捕令」，並將聘請外部專家進行審議，部分州議員推動在全州禁止執行「不敲門搜查令和逮捕令」，除非發生特殊情況。

聖保羅市警為調查艾爾德被殺案而申請了搜查令，包括敲門和不敲門兩種，也包括搜查被擊斃的洛克的住所，但警方承認，搜查令上沒有洛克的名字。

市防暴警察2日晨沒有敲門進入洛克家， 是警察用鑰匙開門，進屋後喊道「警察，有搜查令，舉起手來，趴在地上」，一名警察踢了下沙發，在沙發上睡覺的洛克身上裹著毛毯，手裡持槍，手指靠近扳機，接著是三聲槍響。警方說擊斃洛克是因為他用槍對準警察，但遭洛克家人的質疑。

警方表示，逮捕史畢德是因為有人舉報一輛賓士車逃離艾爾德被殺現場，警方通過監控查到賓士車的下落，這輛被盜賓士車停在艾爾德的車旁，兩名男子下車走向艾爾德並聽到一聲槍響，其中一人是史畢德。後來賓士車停在市中心附近時，史畢德等人走下車。警方7日將史畢德等三人逮捕，逮捕時史畢德曾試圖逃跑，他身上的槍已子彈上膛。

警方表示，史畢德有暴力拒絕攔檢和家暴女友及姊姊的案底，但殺害艾爾德的動機目前不明。

警察 家暴 罷課

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