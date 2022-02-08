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頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

老爸非親爹 當年人工受孕手術烏龍 俄州女提告

編譯徐薏茹／綜合7日電
俄亥俄州女子潔西卡‧哈維‧格羅威(中)在做了基因檢測後發現父親竟非自己的生父，因為她的父母(右和左)當年接受人工受孕時，醫療團隊錯用別人的精子。(WKRC電視台截圖)
俄亥俄州女子潔西卡‧哈維‧格羅威(中)在做了基因檢測後發現父親竟非自己的生父，因為她的父母(右和左)當年接受人工受孕時，醫療團隊錯用別人的精子。(WKRC電視台截圖)

俄亥俄州一名女子在做了基因檢測後發現父親竟非自己的生父，調查發現她的父母當年接受人工受孕時醫療團隊錯用別人的精子，對於這場無法挽回的錯誤，女子已針對負責人工受孕手術的醫師及醫療系統提出控告。

2020年潔西卡‧哈維‧格羅威(Jessica Harvey Galloway)與丈夫前往義大利旅行前請雙親做基因檢測，希望藉此在旅途中尋找家族遠房親戚，然而檢測結果令他們大為震驚，格羅威的DNA中並沒有她父親的義大利血統，撫養她長大的父親根本不是她的生父。

格羅威一家與律師於線上記者會中表示：「從那之後，我們的人生再也不一樣。」談到父母，她說：「無論如何，你們永遠是我的家人。」

格羅威一家已經對2001年為哈維夫婦執行人工受孕手術的斯皮托斯醫師(Nicholas Spirtos)及俄亥俄州綜合醫療保健系統「蘇瑪醫療系統」(Summa Health System)提出訴訟。

「蘇瑪醫療系統」發言人柏斯汀(Mike Bernstein)表示：「我們認真看待此訴訟，並且了解其對於這家人的影響。」柏斯汀說明院方尚未與格羅威家見面，也未在他們自家醫院做基因檢測，「由於我們掌握的資訊相當有限，我們仍希望代表格羅威家的律師能夠與我們合作，以下一步程序為優先事項。」

格羅威的律師斯萊特沃德(Ashlie Case Sletvold)則表示她們團隊七個月前曾與斯皮托斯醫師及「蘇瑪醫療系統」聯繫，提供分享醫療紀錄及親子鑑定結果，但並未得到回應。

格羅威在自行調查及律師的協助下，最終找到她的生父，雙方已透過簡訊連絡但並未見面。

這起訴訟尋求金錢損失賠償，並且要求斯皮托斯醫師及「蘇瑪醫療系統」找出哈維的遺傳物質或說明其下落。

檢測 俄亥俄州 義大利

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