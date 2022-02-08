反警聲浪高 去年73名警察殉職 創1995年來紀錄

聯邦調查局統計，2021年共有73名警察在執勤中遭惡意殺害而殉職，比起2020年的46人暴增近59%。圖為同袍在聖派翠克大教堂為紐約市警察莫拉抬棺，他上月與搭檔在處理報案時遭槍殺。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)報導指出，據聯邦調查局(FBI)統計，2021年共有73名警察 在執勤中遭惡意殺害而殉職，比起2020年的46人暴增近59%；而拜登 總統上任第一年就創下自1995年來的最高紀錄，被執法團體視為是近年來反警聲浪的負面效應。

執法機構辯護基金會(Law Enforcement Legal Defense Fund)主席強森(Jason Johnson)說：「我們認為這是佛洛伊德(George Floyd)事件中多起暴動所形成的局面，塑造了社會整體傾向對執法人員的不信任，希望降低檢察官 和警察的權利。執法人員最終被邊緣化，造成他們士氣低落，也使得全美各市的兇殺率竄升。」

強森補充，兇殺率上升後警察被攻擊的頻率也跟著增加，「因為市府、國會、甚至白宮的領導階級確實表達對執法人員的不尊重」，並稱一切的發生都是很「很自然的」。

保守派政策智囊機構哈特蘭研究所(The Heartland Institute)指出，1995年遭惡意殺害殉職的警察共74人，其次為2011年的72人；而1987年同樣也有74名警察因惡意殺害殉職；不過上述這些統計都不包含九一一恐怖攻擊殉職的警察。

哈特蘭研究所分析，惡意傷害警察的案例中，襲擊和無端攻擊的情況明顯增加；2021年殉職的警察中，32人遭到埋伏或無端攻擊，與2020年只有10人、2019年只有7人的情況對比相差甚遠。

上個月21日，紐約市兩名殉職的警察里維拉(Jason Rivera)以及莫拉(Wilbert Mora)正是遭到一名前科犯埋伏攻擊；里維拉的遺孀盧祖里亞加(Dominique Luzuriaga)28日出席丈夫的告別儀式時，更是不遺餘力的批評曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)抑制犯罪的政策軟弱無力。

盧祖里亞加表示：「體制持續地讓我們失望，我們的生活不再安全，包括我們的警察。我知道你們已經厭倦這些法律，尤其對某些剛上任的地方檢察官，我希望他正在聽我說話，從而聽見你們的聲音。」

拜登上周到紐約會晤紐約市市長亞當斯(Eric Adams)及州長霍楚(Kathy Hochul)，討論該市居高不下的槍枝犯罪，但基層警員看來似乎不以為然；一名匿名警探向紐約郵報透露：「典型的政治謊言，只會說滿口的好話，但一點幫助也沒有。」