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明尼亞波利斯非裔男在家遭警察擊斃 父控被行刑式處決

編譯孫梁／綜合4日電
明尼亞波利斯市警察的隨身錄影顯示，警員踢了下沙發後，在沙發上睡覺的洛克裹著毛毯，手持一把槍，爬了起來。(美聯社)
明尼亞波利斯市警察的隨身錄影顯示，警員踢了下沙發後，在沙發上睡覺的洛克裹著毛毯，手持一把槍，爬了起來。(美聯社)

明尼亞波利斯市22歲的非裔男子洛克(Amir Locke)2日晨在家中被警察擊斃，他的父母4日說，兒子是被防暴警察以行刑方式處決。

洛克的父母表示，兒子是在熟睡中被警察叫醒，在迷迷糊糊中抓起槍要自衛；民權律師也說，洛克守法，沒有犯罪紀錄，有持槍許可，是警察不給他生存機會。

報導指出，洛克的胸部和右手腕各中了一槍；警方說，洛克當時拿槍對準警察。警方3日晚公布隨身攝影機的視頻顯示，2日早6時48分，一名警員用鑰匙打開房門進入公寓，至少湧入四名身穿防彈衣的警察，喊道「我們是警察，有搜查令，舉起手來，趴在地上」。一名警員踢了沙發，在沙發上睡覺的洛克裹著毛毯，手持一把槍，爬了起來。然後是三聲槍響，視頻中斷。

明尼亞波利斯市當局公布了視頻截圖，顯示洛克拿槍期間，手指靠近扳機。

警方表示，搜查令上沒有洛克的名字，不清楚他是否與警方調查的一起凶殺案有關；警方說，開槍的警員進屋後看到對方手中有槍，要在瞬間判斷將面臨何種威脅，他要為保護自己和其他警察而迅速採取行動。

被明尼亞波利斯市警察在家中打死的男子洛克的父親(右一)，4日指控警察以行刑方式殺...
被明尼亞波利斯市警察在家中打死的男子洛克的父親(右一)，4日指控警察以行刑方式殺了兒子。(美聯社)

洛克之死在該市引起憤怒，抗議人群向市長和警方表達不滿，認為市府公布的訊息是掩蓋真相；明尼蘇達州長表示，洛克之死是個悲劇，已經下令暫停不敲門就闖入民宅搜查的做法。

漢尼賓郡(Hennepin)檢察官請求明州檢察長艾里森(Keith Ellison)協助調查和提出指控；艾里森說「洛克的命也是命」，並保證將透明和負責任地進行公平和徹底調查。白人警察沙文(Derek Chauvin)跪頸致死非裔佛洛依德(George Floyd)一案，就是由艾里森提出起訴。

擁槍組織強調警方是在清晨搜查，說視頻顯示警員用手電筒和槍指著洛克，他似乎被警員的喝令聲吵醒；明州槍主協會表示：「洛克所做的事，我們在感到困惑的時候也會做。他在一切都懵懵懂懂之際拿起合法擁有的槍，是用於自衛。」

警察 明州 非裔

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