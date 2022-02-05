下班員警回家遇搶匪 立即追捕 竟遭同僚誤殺

華盛頓州52歲警察薩霍塔上月晚間執勤結束，回到家門口時，遇上疑似剛犯下搶案的歹徒，與他搏鬥，卻被趕來的同袍誤殺。(美聯社)

華盛頓州52歲警察 薩霍塔(Donald Sahota)上月29日晚間執勤結束，回到溫哥華市(Vancouver)的家門口時，遇上疑似剛犯下搶案的歹徒，經過一陣追捕後遭歹徒刺傷，隨後又被追捕嫌犯的警員誤認成搶匪，並朝他開槍，導致薩霍塔不幸身亡。

搶匪身分為20歲的塞胡拉(Julio Cesar Segura)，據稱他在俄勒岡州波特 蘭市(Portland)的一處加油站，在持槍搶劫數百元後，又偷了一輛賓士轎車逃逸，開上高速公路前往溫哥華市。

不過警方在追捕過程中用鐵釘刺中塞胡拉的車胎將他攔下，但他成功脫逃，最後才抵達距離搶案地點10哩遠、位於華州巴特爾格朗德(Battle Ground)的薩霍塔家；根據調查報告，薩霍塔與搶匪並不認識。

據稱搶匪先是佯裝遇車禍 ，到薩霍塔家敲門求助，卻被薩霍塔與妻子發現這名陌生男子與搶匪特徵相符；就在妻子報警時，她也向警方表明，薩霍塔已持槍出發追捕搶匪。

但薩霍塔與搶匪在車道上發生扭打，搶匪朝薩霍塔刺了幾刀後逃脫，隨即闖進薩霍塔的家中攻擊他的妻子；而薩霍塔的槍雖然在扭打過程中掉落，但他受傷後很快又撿起武器，衝回家中準備再次與搶匪搏鬥，未料同樣在追捕搶匪的警員此時正好抵達。

該名警員在不知情的情況下朝薩霍塔開槍，沒過多久搶匪才從前門走出來高舉雙手投降，當時搶匪深知無路可逃，將手中的刀插在薩霍塔家中的沙發軟墊上。

薩霍塔不幸身亡，她的妻子也送醫急救；塞胡拉則被指控一級謀殺未遂、搶劫和其他罪名；法官費爾格里夫(John Fairgrieve)將保釋金設為500萬元，並指塞胡拉的犯行「造成難以估量的危險」。

薩霍塔2014年4月加入警界；「我的心與薩霍塔一家人同在，」溫哥華市警局局長麥克埃文(James McElvain)表示：「失去他讓我們無比悲痛。」