我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

下班員警回家遇搶匪 立即追捕 竟遭同僚誤殺

編譯林梅婕／綜合4日電
華盛頓州52歲警察薩霍塔上月晚間執勤結束，回到家門口時，遇上疑似剛犯下搶案的歹徒，與他搏鬥，卻被趕來的同袍誤殺。(美聯社)
華盛頓州52歲警察薩霍塔上月晚間執勤結束，回到家門口時，遇上疑似剛犯下搶案的歹徒，與他搏鬥，卻被趕來的同袍誤殺。(美聯社)

華盛頓州52歲警察薩霍塔(Donald Sahota)上月29日晚間執勤結束，回到溫哥華市(Vancouver)的家門口時，遇上疑似剛犯下搶案的歹徒，經過一陣追捕後遭歹徒刺傷，隨後又被追捕嫌犯的警員誤認成搶匪，並朝他開槍，導致薩霍塔不幸身亡。

搶匪身分為20歲的塞胡拉(Julio Cesar Segura)，據稱他在俄勒岡州波特蘭市(Portland)的一處加油站，在持槍搶劫數百元後，又偷了一輛賓士轎車逃逸，開上高速公路前往溫哥華市。

不過警方在追捕過程中用鐵釘刺中塞胡拉的車胎將他攔下，但他成功脫逃，最後才抵達距離搶案地點10哩遠、位於華州巴特爾格朗德(Battle Ground)的薩霍塔家；根據調查報告，薩霍塔與搶匪並不認識。

據稱搶匪先是佯裝遇車禍，到薩霍塔家敲門求助，卻被薩霍塔與妻子發現這名陌生男子與搶匪特徵相符；就在妻子報警時，她也向警方表明，薩霍塔已持槍出發追捕搶匪。

但薩霍塔與搶匪在車道上發生扭打，搶匪朝薩霍塔刺了幾刀後逃脫，隨即闖進薩霍塔的家中攻擊他的妻子；而薩霍塔的槍雖然在扭打過程中掉落，但他受傷後很快又撿起武器，衝回家中準備再次與搶匪搏鬥，未料同樣在追捕搶匪的警員此時正好抵達。

該名警員在不知情的情況下朝薩霍塔開槍，沒過多久搶匪才從前門走出來高舉雙手投降，當時搶匪深知無路可逃，將手中的刀插在薩霍塔家中的沙發軟墊上。

薩霍塔不幸身亡，她的妻子也送醫急救；塞胡拉則被指控一級謀殺未遂、搶劫和其他罪名；法官費爾格里夫(John Fairgrieve)將保釋金設為500萬元，並指塞胡拉的犯行「造成難以估量的危險」。

薩霍塔2014年4月加入警界；「我的心與薩霍塔一家人同在，」溫哥華市警局局長麥克埃文(James McElvain)表示：「失去他讓我們無比悲痛。」

警察 車禍 波特

上一則

律師涉盜領告川普艷星30萬元 被控2罪成立

下一則

非裔慢跑男命案 法官駁認罪協議 父子兇嫌也反悔拒認罪

延伸閱讀

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫
持槍嫌專搶鴉片類處方藥 華人藥房連遭劫

持槍嫌專搶鴉片類處方藥 華人藥房連遭劫
前員工白晝持槍劫舊主 行經全錄緊張駭人

前員工白晝持槍劫舊主 行經全錄緊張駭人
贓車作案 新州鄰近城鎮同天9婦女被搶

贓車作案 新州鄰近城鎮同天9婦女被搶

熱門新聞

前紐約市長朱利安尼日前參加福斯電視台的節目「蒙面歌手」，引起兩名男性評審暴怒離場。（截自蒙面歌手影片）

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

2022-02-03 21:14

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

2022-01-30 13:57
拉斯維加斯連環車禍6車追撞，造成9死。(擷自KSNV影片)

賭城驚傳6車連環撞 9死

2022-01-30 09:52
馬斯克在推特貼圖賀新年。取材自推特

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

2022-01-31 23:14
CNN總裁查克爾因隱匿與女同事緋聞而閃辭，他與女主角艾莉森‧高樂斯特傳與來往20年。（美聯社）

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

2022-02-02 22:48
圖為30日烏克蘭基輔民眾在進行軍事訓練。(美聯社)

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

2022-01-30 15:38

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電