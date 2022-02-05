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律師涉盜領告川普艷星30萬元 被控2罪成立

記者張聲肇／綜合報導
律師艾維納提被控偷走他的客戶、艷星丹尼爾斯30萬元，4日被判有罪。(美聯社)
律師艾維納提被控偷走他的客戶、艷星丹尼爾斯30萬元，4日被判有罪。(美聯社)

川普有13萬元遮羞費糾紛的色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)控告她的律師艾維納提(Michael Avenatti)偷走她30萬元，法院4日宣判，艾維納提電匯詐欺罪與加重盜竊身分罪罪成。

法官佛爾曼(Jesse M. Furman)命令艾維納提7日到加州向聯邦執法人員報到。艾維納提2020年本來須為敲詐罪坐牢兩年半，因本案的審判及另一詐欺案拖延至今。

丹尼爾斯接受電視訪問時表示，「正義得以伸張，但還有很長的路要走，正義不是錢，因為我永遠都拿不回來我的錢」。

不過，她認為重要的是艾維納提被判決有罪，而且陪審團拋開原告是成人電影演員的偏見，「只看事實」。

艾維納提的刑期宣判庭預定5月24日舉行，丹尼爾斯「保證」到場聆聽；詐欺罪最重可判20年，加重竊盜身分罪逃不掉兩年徒刑。

艾維納提在審判庭第二天改由自己替自己辯護，逼丹尼爾斯坐上證人席。

被判罪名確定後，他說他不後悔當自己的辯護律師，「今晚就開始寫上訴狀」。

檢方說，艾維納提根本就是「慣竊」、「說謊成性」的人；艾維納提則反駁說，他幫丹尼爾斯對抗川普，這是「騎士」行徑，也幫她謀得必然大賺的出書機會，這是她自己努力了十年，都謀不成的事。

丹尼爾斯聘請艾維納提替她擺脫川普給她13萬元封口費的禁錮。她收下那13萬元的條件是不得公開談論和川普有過性交易的往事；川普矢口否認有這回事。

艾維納提替丹尼爾斯在媒體「宣揚」此事，讓丹尼爾斯聲名大噪，但兩人關係在她發現艾維納提從她80萬元出書費偷走一筆錢之後，宣告破裂。

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