肉商JBS涉操縱牛肉價格 5250萬元和解

被控操控價格的大型肉類加工廠JBS公司3日同意以5250萬元和解，但不承認有任何不當行為。圖為該公司在科羅拉多州的總部。(美聯社)

肉類加工巨頭JBS公司3日同意針對牛肉價格操縱訴訟支付5250萬元和解；此案也凸顯肉品業者缺乏競爭，進而影響價格。

總部位於科羅拉多州的JBS並未承認有任何不當行為；該公司發言人妮基‧瑞查森(Nikki Richardson)稱，此次和解符合公司最大利益，同時該公司也將繼續為其他指控該公司的訴訟辯護。

一名聯邦法官在3日聽證會上審查和解協議，稍後將裁定是否批准。

原告律師古斯塔夫森(Dan Gustafson)說，此次和解可能有破冰效應，料將導致牽涉泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)和國家牛肉(National Bee)跟進，讓類似訟訴案得以和解收場；這三家公司與JBS 在全美牛肉市場占有率80%以上。

豬肉和雞肉加工業者先前也曾宣布類似的和解與訴訟。

牛肉價格操縱訟訴案由雜貨店和批發商提出，指控這幾家牛肉業者2015年開始合力壓制屠宰牛隻數量，藉以推高肉價。

大型牛肉加工業者認為，肉價和牧場得到的牛隻數量由供需決定、而非反競爭行為，但牛肉加工業者的做法仍受白宮 和國會質疑。

拜登 政府致力增加肉類加工業競爭力、降低食品價格，美國農業部計畫投資10億元協助獨立屠宰場擴張；而司法部至少2020年以來便持續調查潛在價格操縱行為，但尚無結果。

參議員葛拉斯理 (Chuck Grassley) 提議要求牛肉加工業者多披露向牧場主人支付的價格以強化競爭；他表示，和解協議證實了牧場主人有關競爭不足、影響肉價的擔憂。和解金額與JBS 疫情 期間創紀錄的豐厚利潤相比微不足道。