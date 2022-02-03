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與種族有關？非裔生多 逾十校收炸彈威脅…警鎖定6少年

編譯柯立偉／綜合2日電
哥倫比亞特區大學。(Getty Images)
哥倫比亞特區大學。(Getty Images)

全美至少十間以非裔學生為主的大學，自1月31日開始接到炸彈警告，其中部分學校為安全考量決定封鎖校園；聯邦調查局(FBI)及聯邦菸酒槍砲暨爆裂物管理局(ATF)已介入調查，據悉嫌疑人以複雜方法掩蓋炸彈訊息來源，警方因此鎖定六名精通科技的少年，初步研判作案動機與種族主義有關。

接到炸彈威脅的學校包含喬治亞州奧伯尼州立大學(Albany State University)、山谷堡州立大學(Fort Valley State University)、路易斯安納州巴頓魯治農工大學(A&M College in Baton Rouge)、馬里蘭州波伊州立大學(Bowie State University)、摩根州立大學(Morgan State University)、寇賓州立大學(Coppin State University)、華府霍華德大學(Howard University)、哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)、佛羅里達州貝蘇恩-庫克曼大學(Bethune–Cookman University)及德拉瓦州立大學(Delaware State University)。

各大學收到炸彈警告後，第一時間均立即停課並報警處理，請警方全面排查校園各個角落，最後證實虛驚一場，部分學校也已於1日恢復運作；德拉瓦州立大學校長艾倫(Tony Allen)表示：「感謝各界的關心，在警方全面檢查後已排除炸彈威脅；由於本校學生絕大多數為非裔，這次炸彈事件凸顯出種族主義問題的嚴重性。」

事實上，1月4日才發生非裔學校收到炸彈威脅的類似事件，而此次炸彈威脅又發生在「非裔歷史文化月」(Black History Month)，炸彈事件引起政壇關注；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「這些威脅令人不安，白宮敦促相關單位盡速釐清案情。」

「國會跨黨派非裔歷史大學委員會」(Congressional Bipartisan HBCU Caucus)聯合主席、北卡羅來納州民主黨籍國會眾議員亞爾瑪．亞當斯(Alma Adams)與阿肯色州共和黨籍國會眾議員希爾(French Hill)發表聯合聲明指出：「學校應遠離恐怖主義威脅，聯邦機關有責任盡速將恐嚇人士繩之以法。」

在華府的霍華德大學。(Getty Images)
在華府的霍華德大學。(Getty Images)

非裔 白宮 眾議員

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