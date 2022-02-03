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當年知情卻緘默 非裔葛林命案 路州長首認「涉歧視」

編譯陳韻涵／綜合2日電
路易斯安納州州長愛德華茲1日嚴正否認他拖延或干涉2019年非裔葛林(Ronald Greene)的究責調查與緝凶行動，並首度承認此案涉及種族歧視。(美聯社)
路易斯安納州州長愛德華茲1日嚴正否認他拖延或干涉2019年非裔葛林(Ronald Greene)的究責調查與緝凶行動，並首度承認此案涉及種族歧視。(美聯社)

路易斯安納州州長愛德華茲(John Bel Edwards)1日否認他拖延或干涉2019年非裔葛林(Ronald Greene)的究責調查與緝凶行動，並首度承認此案涉及種族歧視

路州警方當時表示，葛林2019年5月死於「高速追逐的車禍」，但驗屍報告和白人警察配戴的攝影機畫面顯示，葛林遭電擊數次，還被警察從車旁拖至一邊，過程中葛林不斷痛苦呻吟、尖叫和求饒。

愛德華茲在記者會上情緒激動地說：「我難以想像，如果葛林是白人，他的遭遇會大不相同；我們必須承認，我們目睹的畫面正是種族歧視。」

愛德華茲否認當年處理葛林案受到緊張的連任競選活動影響，非裔選民在當年選舉中扮演要角。

他稱這番說法不合理，檢察官早在選前便著手處理葛林案，「這種事絕不會因為我而發生，我不是這種人」。

美聯社上周報導，愛德華茲當年在葛林出事後數小時，便獲悉警方涉及暴力，但他卻選擇保持沉默；警方則告訴葛林的家屬，稱葛林死於飛車追逐事故。

愛德華茲對此案三緘其口，直到美聯社去年5月取得警方隨身錄影機畫面，還原事件真相。

路州非裔黨團譴責愛德華茲早知此案詳情卻不吭聲，且未追究涉案者的責任，愛德華茲挨批後召開記者會。

非裔黨團一名議員質疑：「一名男子在押期間身亡，你不問他的名字、事發經過，也沒有清查任何事實？」

另一名議員則說：「這件事情不會就此罷休，這是吃案。」

愛德華茲回應道：「他們指稱我親身涉入這些事情，但我沒有。」

民主黨的愛德華茲也否認州眾議會議員薛斯奈德(Clay Schexnayder，共和黨)指他曾以葛林車禍身亡為由，阻止執法單位調查；路州州議會共和黨領導階層矢言，追究愛德華茲處理葛林案件的責任。

愛德華茲表示，他打從2020年10月第一次看到葛林案件的警方側錄影像，就深信當事警察對待葛林的行徑涉及刑事暴力。

他說：「我打從心底道歉，去年以來此案未達預期進展；我對自己，比起你們對我還更失望。」

路州官方展開對2019年非裔葛林遭刑拘後死亡的真相。(美聯社)
路州官方展開對2019年非裔葛林遭刑拘後死亡的真相。(美聯社)

非裔 種族歧視 警察

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