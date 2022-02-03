1根人骨到11具女屍…警緝兇13年 懸賞10萬

刑事鑑定專家2009年2月在新墨西哥州阿布奎基市當初凶案現場採證。目前該地被開發成住宅區。(美聯社)

新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)市郊沙漠13年前發現的11具女屍和一名胎兒的遺骨，拉開了警方調查該市史上最大凶殺案的序幕，調查人員2日表示，時至今日仍有人提供線索，市警局長梅迪納(Harold Medina)希望民眾提供更多訊息，哪怕再細微的線索也有助於破案。

13年前發現屍骨時，梅迪納是在現場執勤的普通警員。屍骨是一名婦女遛狗時發現的，她住在不遠處的一個新開發住宅區。最初發現的只是一根人骨，後續的大規模挖掘又找到更多的骨骼遺骸，調查人員經過近一年的努力，通過DNA 對比和牙齒紀錄，確認了受害人的身分。

在警方2日舉行的遺骸發現13周年紀念活動中，梅迪納說：「我們必須記住，絕不能放棄任何希望。」市長凱勒(Tim Keller)也表示，破案前絕不放棄努力。

遺骸發現前數年，警方注意到涉嫌販毒與賣淫的女性相繼失蹤，發現屍骨並展開挖掘後，所有報告失蹤的女性都在掩埋遺骸的萬人坑裡。警方表示，具有相同背景的另外八名女性至今仍報失蹤。

儘管許多受害女性涉嫌用毒，但她們的家人萬萬沒有想到下場會這樣，部分女性是母親，許多人相互之間認識。一名警員說：「這些受害女性的故事各不相同，她們的家人都想知道答案，我們致力於為他們尋找答案。」

市議員克拉芮莎·裴納(Klarissa Peña)在紀念儀式上一一讀出受害者的姓名，表示這一凶殺案刻在阿布奎基市的記憶中，她說，一座紀念公園可寄託對她們的緬懷，「她們的家人希望早日結案，我們呼籲知情者提供任何可以幫助結案的線索，以使受害人安息」。

調查人員表示，兇手可能是受害婦女認為友善、有魅力和值得信任的人，並且對埋葬地點熟悉。

警方多年來接到線索近1200條，對每條線索都全面認真審核，約談有用毒和賣淫紀錄的女性200餘人，查閱其他凶殺懸案的存檔，試圖從中找出類似的蛛絲馬跡，警方認為，這起連串凶殺案的兇手不會僅是幾個人所為。

阿布奎基市警局、聯調局和受害女性的家人懸賞提供線索的舉報人，導致逮捕和起訴的線索最高獎勵10萬元。