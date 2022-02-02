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1日連傳2起校園槍擊 釀3死 校警殉職1學生喪命

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1日連傳2起校園槍擊案 釀3死 校警殉職1學生喪命

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
美國1日連傳兩起校園槍擊案，共3人身亡。維吉尼亞州布里奇沃特學院（圖）有1名校警和1名校園安全人員遭歹徒開槍而殉職。（圖取自facebook.com/bridgewatercollege）
美國1日連傳兩起校園槍擊案，共3人身亡。維吉尼亞州布里奇沃特學院（圖）有1名校警和1名校園安全人員遭歹徒開槍而殉職。（圖取自facebook.com/bridgewatercollege）

美國今天連傳兩起校園槍擊案，共3人身亡。維吉尼亞州一所大學有1名校警和1名校園安全人員遭歹徒開槍而殉職；發生在明尼蘇達州的另一起槍擊案則奪走1名學生性命。

維吉尼亞州的槍擊案發生在首都華府西南方約2個半小時車程的布里奇沃特學院（Bridgewater College）。根據校方聲明，州警等多個執法單位接獲報案後，於下午1時20分左右抵達現場。當地媒體報導，校方約在1時30分發布警報，稱校園正發生槍擊案。

有學生告訴「華盛頓郵報」（Washington Post），他們在一棟教室大樓附近聽到槍響後，就地找掩護，躲了超過3小時。

一名21歲學生告訴華郵，聽到窗外傳出第2聲槍響後，他們直接趴到地上，一趴就是一小時，老師還用架有數台電腦螢幕的大桌子堵住教室門口。

事發期間，校方持續更新推文報告最新發展，並告訴學生們「把校方的警報當作唯一可靠消息來源」。

校方後來於下午4時30分公告校園恢復安全。罹難的兩名校方人員分別是潘特（John Painter）和傑佛森（J.J. Jefferson），校長說，他們是為了保護學校教職員而喪生。

州警表示，開槍凶嫌是27歲男子康貝爾（Alexander Wyatt Campbell），已被逮捕歸案，身上有「不危及生命的槍傷」。

另外，在明尼蘇達州，明尼阿波利斯（Minneapolis）市郊的里奇菲爾德鎮（Richfield）也在正午左右發生槍擊案，導致1死1傷。

警方告訴「明星論壇報」（Star Tribune），槍手在南教育中心（South Education Center）外的人行道上對學生開槍，然後開車逃離現場。

根據「明星論壇報」，警方已逮捕兩名凶嫌，中槍身亡的學生名叫萊斯（Jamari Rice）。當地記者表示，萊斯的父親是「黑命關天」（Black Lives Matter）運動人士。

槍擊 維吉尼亞州 明尼蘇達州

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