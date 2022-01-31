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2019美國小姐從曼哈頓豪華大廈跳樓亡 享年30歲

編譯郭宣含／綜合30日電
2019年「美國小姐」切絲麗‧克里斯特30日跳樓自殺身亡。圖為克里斯特2019年奪下后冠後，卸任「美國小姐」莎拉．蘿斯．桑默斯為她戴上桂冠。(美聯社)
2019年「美國小姐」切絲麗‧克里斯特30日跳樓自殺身亡。圖為克里斯特2019年奪下后冠後，卸任「美國小姐」莎拉．蘿斯．桑默斯為她戴上桂冠。(美聯社)

紐約警方表示，2019年「美國小姐」(Miss USA)切絲麗·克里斯特(Cheslie Kryst)30日上午從曼哈頓一棟60樓高的公寓大樓一躍而下，當場被宣布死亡，享年30歲。

克里斯特30日上午約7時15分，從「獵戶座」(Orion)豪華大廈跳樓，此前她曾在Instagram的粉絲頁貼文寫下：「願今日為你帶來安寧與和平。」

克里斯特擔任「Extra」娛樂新聞節目主持人，也是北卡羅來納州律師，她在2019年5月贏得美國小姐的殊榮，接著在同年代表美國參加「環球小姐」(Miss Universe)大賽。

克里斯特的家人在聲明中證實她的死訊，「我們抱著極度悲痛，宣布摯愛切絲麗的死訊。她的美麗與力量閃耀光芒，激勵他人與世界；她關愛他人，她微笑亮眼。切絲麗展現愛與服務，她利用律師、美國小姐和Extra主持人的工作，和女兒、姐妹、朋友、導師與同事的身分為社會正義而戰，但更重要的是，我們知道她的影響永存。」

消息人士指出，克里斯特住在該棟大樓九樓，最後在29樓平台被目擊時獨自一人。警方尚未說明克里斯特自殺的原因。

消息人士指出，克里斯特留下一張字條表示，她把所有遺物留給母親，但並未提及輕生動機。

一名警方消息人士表示：「她美麗聰慧又擔任律師，她擁有人人傾羨的人生，發生這種事真是不幸。」

克里斯特曾表示很關注自己的心理健康，面對喜悲和忙碌生活，她會接受諮商。她也在2020年受訪時表示，她做到三件事以照顧自己，分別是設下固定時間表；維持工作與生活分明；以及固定運動維持身心健康。

北卡羅來納州 曼哈頓 心理健康

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