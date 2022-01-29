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只減1年 「虎王」異國喬買兇殺人改判21年

編譯孫梁／綜合28日電
聯邦法官28日改判因網飛犯罪紀錄片「虎王」而出名的異國喬(Joe Exotic)21年監禁，只比原判刑期少一年。(美聯社)
聯邦法官28日改判因網飛犯罪紀錄片「虎王」而出名的異國喬(Joe Exotic)21年監禁，只比原判刑期少一年。(美聯社)

聯邦法官28日改判「虎王」異國喬(Joe Exotic)21年監禁，只比原判刑期少一年，以示對他需要治療早期癌症的體諒。

異國喬的真名為馬爾多納多-帕辛傑(Joseph Maldonado-Passage)，曾是奧克拉荷馬州一家動物園的老闆，因被控花錢雇兩個人殺死動物保護人士卡蘿·巴斯金(Carole Baskin)，2020年1月被判22年監禁。

他2017年12月在一次錄音會議上給一個聯邦調查局(FBI)臥底送上1萬元，說「跟著巴斯金到停車場，伺機殺了她就趕快開車離去。」但辯護律師表示，異國喬這樣說並非當真。

異國喬和巴斯金兩人是網飛(Netflix)真實犯罪紀錄片「虎王：謀殺、混亂與瘋狂」(Tiger King: Murder, Mayhem and Madness)中的中心人物。

58歲的異國喬出席重新量刑聽證時含淚對法官說：「請不要讓我在等候自由期間死在監獄。」

與丈夫一同出席聽證的巴斯金表示，異國喬的威脅依然使她感到恐懼，「他對我仍充滿強烈惡意，過去兩年即使他被關進監獄，我還會繼續收到辱罵和威脅的訊息」。

巴斯金說，異國喬的支持者眾多，而且網飛系列片的影響廣，她面臨的威脅更加嚴峻。聽證期間，法庭外面聚集了大批支持者，呼籲釋放異國喬。

辯護律師說，異國喬罹患一期攝護腺癌，還患有免疫系統的疾病，在疫情期間特別易被感染；律師表示，異國喬在監獄無法接受適當治療，而長期監禁與死刑無異，他們將對重新量刑提出上訴，請求重審。

檢方也對法官說，異國喬去年9月因持非法手機和未經許可的耳機而受到四次懲處，但先前量刑時沒有考慮。

異國喬去年1月獲刑22年後，聯邦第10上訴法院同意他的上訴，認為雇用兩個人的謀殺案可合二為一項定罪，因為是殺同一個人，上訴法院還認為應縮短刑期。

異國喬還被控殺死五頭老虎、販賣虎崽和偽造野生動物紀錄。

監獄 奧克拉荷馬州 癌症

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