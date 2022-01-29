要求「氮氣缺氧」行刑上訴被駁回 阿州死囚注藥伏法

最高法院駁回阿拉巴馬州死刑犯里維斯暫停執行死刑的要求，他於27日晚間被處決。(美聯社)

阿拉巴馬州 43歲男子里維斯(Matthew Reeves)1996年犯下殺人罪被處死刑；里維斯的律師以他心智不健全為由申請暫停執行死刑，並要求州政府使用相對人道的「氮氣缺氧」(nitrogen hypoxia)處死方法；但聯邦最高法院在27日以5：4票表決駁回這項要求，里維斯仍逃不過被處死的命運，於當天晚間9時24分執行。

1996年11月27日，年僅18歲的里維斯在賽爾瑪(Selma)鄉間公路旁攔車，男子強森(Willie Johnson Jr)讓他搭便車，但里維斯不僅搶走強森360元，還朝他的脖子開槍；犯案後里維斯還去參加一場派對慶祝自己的犯行，證人指稱當時他手上還染著血漬，嘲笑強森死前抽搐的模樣；後來里維斯被以蓄意謀殺罪(capital murder)起訴。

不過直到處刑前最後一刻，律師仍不斷以里維斯心智不健全、應受聯邦政府殘疾法保障為由，要求里維斯應接受相對比較不痛苦的死刑方式。

2018年阿拉巴馬州府批准使用注射氮氣缺氧處死，死刑犯可選擇接受注射毒針或氮氣兩種方式；里維斯的律師聲稱，在心智不健全的情況下他無法理解氮氣缺氧會比毒針注射的痛苦更少一些。

此案一路上訴到最高法院，最終判決27日才出爐，駁回里維斯氮氣缺氧處刑的要求。四名大法官 包括剛宣布即將退休的布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)和凱根(Elena Kagan)三名自由派大法官，以及保守派的巴瑞特 (Amy Coney Barrett)反對阿拉巴馬州的處決要求。

巴瑞特並未特別為自己的表決多做解釋；凱根指出，經過「廣泛和充分的討論」後，共四位大法官認為里維斯的死刑應該暫停。但五名保守派大法官支持州方的處決要求，不認為里維斯知覺能力弱到無法辨別毒針與氮氣缺氧處死的不同。

共和黨籍的阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)27日的聲明表示：「本案的證據很明顯，對里維斯的判決是公平的，而正義今晚終於得以伸張。」

據稱，里維斯沒有留下任何遺言；在死刑執行的當下，里維斯還做了鬼臉，看著自己被注射毒藥的靜脈幾次後，緩緩閉上眼睛、嘴巴微微張開後才漸漸失去意識。