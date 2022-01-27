我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

偷渡船翻覆 尋獲一屍體 海防隊：38人失蹤凶多吉少

編譯孫梁／綜合26日電
駐守佛州的海岸防衛隊26日繼續出動搜尋翻覆已第四天的偷渡船生還者。(路透)
駐守佛州的海岸防衛隊26日繼續出動搜尋翻覆已第四天的偷渡船生還者。(路透)

美國海岸防衛隊(USCG)26日繼續在佛羅里達州外海搜尋一艘翻覆偷渡船的38名失蹤者，船上40人中已撈獲一具屍體，一名男性倖存者25日被救起送醫後，已移轉國土安全部；國安部已對該案展開刑事調查。

從巴哈馬駛出的偷渡船22日遇到風暴翻覆，USCG三天後接到報告立即展開救援，上尉瓊-安·伯迪安(Jo-Ann Burdian)表示，偷渡船翻覆已第四天，為了找到其他倖存者要與時間賽跑，每過一分鐘他們生存的希望便越渺茫。

USCG至少出動四艘船和五架飛機展開搜索，伯迪安說，搜尋的海域面積如新澤西州一般大，但搜尋不能永無休止，26日搜尋結束後將評估。

氣象預報顯示，搜尋海域27日將出現降雨和雷暴，風力時速達12到15哩，海浪高兩到三呎。

國安部邁阿密辦公室的薩斯伯瑞(Anthony Salisbury)說，他們已針對偷渡船事件展開刑事調查，美國駐巴哈馬的機構也參與調查，「這與犯罪組織有關，只為了錢，毫不考慮人命安危。」調查人員約談了倖存者，但沒透露他的身分和國籍，也沒說明船上其他人的國籍。

全球各地的偷渡客長期利用巴哈馬為偷渡美國的跳板，但是否成功全靠天氣，而且偷渡船往往因為超載而易於翻覆，多年來葬身大海的偷渡客數以千計。

從巴哈馬出發的偷渡客多是海地人和古巴人，巴哈馬本月初逮捕了其他國家的偷渡客，包括哥倫比亞和厄瓜多。

巴哈馬與鄰近的特克斯與凱科斯群島(Turks and Caicos Islands)近年與美國海岸防衛隊合作，加強反偷渡執法行動，去年5月一名加拿大男子在美國被判刑逾兩年半，他參與了將斯里蘭卡人先空運到海地，再船運到特克斯與凱科斯群島和巴哈馬，然後駛向佛州南部的偷渡活動。

USCG常在海地、古巴和巴哈馬海域巡邏，21日在巴哈馬外海從一艘翻覆貨船上救出88名海地人；截止去年9月30日的會計年度，USCG在佛州海域和加勒比海逮捕的偷渡客中，有838個古巴人、1527個海地人和742個多米尼加人。

海岸防衛隊上尉瓊-安·伯迪安26日表示，偷渡船翻覆已第四天，失蹤者生還機會渺茫，...
海岸防衛隊上尉瓊-安·伯迪安26日表示，偷渡船翻覆已第四天，失蹤者生還機會渺茫，但將繼續搜尋。(美聯社)

偷渡客 古巴 佛州

上一則

接線不良恐有起火風險 日產召回79.3萬輛車

下一則

麻州男搭Uber出車禍癱瘓 提告索賠6300萬

延伸閱讀

偷渡船翻覆佛州外海 已撈獲1屍體 38人凶多吉少

偷渡船翻覆佛州外海 已撈獲1屍體 38人凶多吉少
佛州外海偷渡船翻覆 39人生死不明

佛州外海偷渡船翻覆 39人生死不明
風勢減緩幫忙 科羅拉多山火喘口氣

風勢減緩幫忙 科羅拉多山火喘口氣
宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話

宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
美國總統拜登又惹出失言風波。路透

影／忘記麥克風沒關？拜登罵福斯記者「愚蠢的王八蛋」

2022-01-24 20:55
英國天體物理學者威爾森(左)來美探視女友謝波德(右)，卻在床上遭來自屋外的流彈擊中頭部喪生。(美聯社)

英學者來美找女友 遭流彈擊中身亡 家屬要討公道

2022-01-22 21:09

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？