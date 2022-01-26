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搭Uber車禍癱瘓 麻州男索賠6300萬「他不該當司機」

編譯周芳苑／綜合26日電
麻州31歲男子古德搭乘優步電召車出車禍，導致癱瘓，因而興訟要求優步賠償6300萬元。圖為他使用輪椅在波士頓市街頭代步。(美聯社)
麻州31歲男子古德搭乘優步電召車出車禍，導致癱瘓，因而興訟要求優步賠償6300萬元。圖為他使用輪椅在波士頓市街頭代步。(美聯社)

麻州一名31歲男子去年搭乘優步(Uber)電召車返家時出車禍，導致四肢癱瘓，因此對雇用該名司機的優步公司提出訴訟，尋求6300萬元賠償。

提請訴訟的古德(William Good)來自麻州薩默維爾(Somerville)，他在訴訟中稱，優步公司未能適當篩選、雇用和監督他們的司機，因此出車禍，導致他四肢癱瘓、生活發生巨變。

訴訟稱，擔任廚師的古德去年4月30日接近凌晨1時從波士頓工作地點搭優步車回家，當他注意到司機開車多麼快時，車子急轉彎、發出金屬碰撞的聲音；瞬間，他的頭撞到乘客頭枕上、而後倒下， 當時他就意識到自己可能癱瘓。

這樁訴訟案25日在蘇福克高等法院(Suffolk Superior Court)提出，尋求陪審團審判，並以嚴重的身心傷害、非比尋常的痛苦和折磨，以及永久性殘疾要求6300萬元賠償。優步發言人表示無法對尚未判決的訴訟發表評論。

訴訟稱，這位優步司機駕駛違規紀錄可追溯到1996年，至少有20次被開罰單紀錄，包括未依標示暫停等，而且依州法須接受駕駛培訓課程。

訴訟又稱，鑑於長期駕駛紀錄以及接受培訓的需要，這位司機在任何情況下都不應獲優步公司聘為專業司機，因為他對當地居民，包括自行車騎士、行人和搭車的所有人都構成危險。

古德接受電視媒體 WCVB-TV採訪時說，他每天都因為這位優步員工被聘為專業司機這件事感到萬般糾結，擔任司機是他最不該做的工作。

車禍 麻州 波士頓

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