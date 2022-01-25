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曾告川普豔星出書 律師盜領30萬元受審

編譯孫梁／綜合24日電
曾為控告前總統川普的豔星丹尼爾斯(左)辯護的加州律師艾維納提(右)，因被聯邦檢方指控他竊取丹尼爾斯近30萬元，24日開始受審。(美聯社)
曾為控告前總統川普的豔星丹尼爾斯(左)辯護的加州律師艾維納提(右)，因被聯邦檢方指控他竊取丹尼爾斯近30萬元，24日開始受審。(美聯社)

曾為控告前總統川普的豔星辯護的加州律師艾維納提(Michael Avenatti)24日以竊賊的被告身分出現在紐約聯邦地區法庭開始受審，聯邦檢方指控他竊取色情明星丹尼爾斯(Stormy Daniels)近30萬元，但辯護律師認為不實。

艾維納提和丹尼爾斯2018年是反川普運動的耀眼人物，丹尼爾斯透露她與川普發生過性關係，川普儘管否認，但2016年給她13萬元封口費，艾維納提代表丹尼爾斯要求法院解除封口協議的訴案獲勝，被認為增強反川陣營的聲勢。當時丹尼爾斯只給艾維納提100元律師費，其餘費用授權他向公眾募捐。

但兩人的關係後來破裂，艾維納提表面上為丹尼爾斯吶喊，背後卻竊取她的回憶錄「全面披露」(Full Disclosure)的收益，2019年被控電匯詐欺和嚴重身分盜竊，如果罪成，將面臨最高22年監禁。

檢方說，艾維納提代表丹尼爾斯與書商達成出書合約，可四次預支80萬元，但他卻在丹尼爾斯不知情的情況下，以她的名義讓書商把近30萬元匯到他的帳戶。

聯邦檢方說：「艾維納提的盜竊確鑿，沒有協議顯示他可從丹尼爾斯的出書收益中拿到一分錢，律師偷取客戶而且撒謊掩蓋。」

但辯護律師稱，艾維納提出錢幫助過丹尼爾斯，而且也是出書協議的一方，他有權從中提成，沒有偷她的錢，也沒有騙她。律師強調，艾維納提改變了丹尼爾斯的人生軌跡，將她從不起眼的豔星變成家喻戶曉的人物，但她卻恩將仇報，這對丹尼爾斯再正常不過， 她每每遇到不順，就做親者痛的事。

50歲的艾維納提在紐約和加州面臨數十項刑事指控，可能餘生都在監獄度過。他去年因試圖敲詐運動鞋商耐吉公司(Nike)2500萬元而被判監兩年半，但他提出上訴，尚未開始服刑。他還在加州面臨另一項聯邦電匯詐欺，檢方指他試圖挪用五個客戶近1000萬元資金。

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