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見1歲男孩可愛出價50萬「買他」 德州女被控買兒童遭逮

編譯林梅婕／綜合24日電
德州女子芮貝卡‧泰勒被控在一家沃爾瑪向另一名女子開價50萬元，要求購買她一歲的兒子。(警方提供)
德州女子芮貝卡‧泰勒被控在一家沃爾瑪向另一名女子開價50萬元，要求購買她一歲的兒子。(警方提供)

德州49歲女子芮貝卡‧泰勒(Rebecca Lanette Taylor)日前在一家沃爾瑪(Walmart)向一名女子出價50萬元，要求買下對方一歲的兒子；泰勒18日遭到逮捕，同時被指控買賣兒童的三級重罪。

法律文件指出，1月13日位於休士頓北方120哩外的沃爾瑪，一名女子帶著一個嬰兒和莫約一歲的兒子購物，在準備自行結帳時遇到了泰勒。

根據國家廣播公司(NBC News)報導，泰勒先是稱讚該女子一歲兒子的金髮和藍眼，接著問道「多少錢可以買他」；男童母親認為泰勒在開玩笑便一笑置之，但泰勒又告訴她，自己車上放著25萬元，且願意用這個價格買她的兒子，這名母親回答「沒有任何價格買得起我的小孩」，並叫泰勒離她遠一點。

法律文件的證詞寫道：「泰勒聲稱自己一直很想要孩子，還表示這個孩子正合她意」。

男童母親告訴警方，當天泰勒身旁還跟著另一名女子，該女子還問她小孩叫什麼名字，雖然她沒有回答，但泰勒和這名女子顯然已經知道，便開始呼叫男童的名字。

男童母親一直到泰勒和友人離開後才回到車上，沒想到在停車場又遇上，泰勒開始大喊，告訴男童母親「如果25萬不行，願意花50萬買他，而且她會馬上將男童帶走」。

當男童母親回到車上，泰勒仍站在一旁不斷告訴她要用50萬現金買她的兒子，最後泰勒才回到旁邊停著的黑色休旅車上離開。

事後警方造訪泰勒質問時，泰勒告訴警察「自己不喜歡小偷」，並表示警方應與她的律師詳談，大聲斥喝警察離開後將門甩上。

休士頓監獄紀錄顯示，泰勒已在20日交保；倘若罪名成立，泰勒將面臨2至10年有期徒刑以及1萬元罰金。

警察 沃爾瑪 休士頓

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