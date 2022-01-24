我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

俄國入侵的倒數？美國啟動「烏克蘭撤僑指示」的預警

爽 打開垃圾郵件 密州女才知竟中了300萬元兆彩

編譯林梅婕／綜合23日電
密西根州兆彩中獎人羅拉‧史皮爾領取300萬元獎金後，展示中獎支票。(密西根州樂透局)
密西根州兆彩中獎人羅拉‧史皮爾領取300萬元獎金後，展示中獎支票。(密西根州樂透局)

密西根州奧克蘭郡(Oakland County)55歲女子羅拉‧史皮爾(Laura Spears)在查看垃圾信件時，無意間發現一封被遺漏的通知信，竟是通知她中了兆彩(Mega Millions)300萬元獎金。

去年史皮爾先是透過密西根樂透網MichiganLottery.com選購五個白球號碼02-05-30-46-61 ，在12月31日開獎後先贏得100萬元；後來又加上Megaplier的加注碼，讓獎金乘上三倍。

「我在臉書上看到廣告，說兆彩的獎金很高，所以我就買了一張試試手氣。」史皮爾說：「幾天之後，我在找一封別人寄給我的電子郵件時，我順便檢查了我的垃圾信件夾。」

她並表示：「我在那時才發現樂透公司寄來的信，說我中獎了；但我不敢相信，所以我就登入我的樂透帳戶再次確認，到現在我還是很難相信我竟然中了300萬！」

史皮爾至樂透局領取獎金後，如今她打算提前退休，並與家人分享獎金；她說：「我把密西根樂透公司加入我的安全聯絡人名單，這樣以後我才不會漏掉任何大獎。」

上次的兆彩頭彩是在去年10月22日開出，獎落亞利桑納州的哈瓦蘇湖城 (Lake Havasu City)，獎金高達1億800萬元；而最近一次頭彩獎金則是3億7600萬元。

兆彩固定每周二和周五晚間開獎，每張彩券2元，但民眾可再多花1元購買加注碼，讓除了頭獎以外的獎項獎金翻倍，最高可翻五倍；全國45州，以及華盛頓特區和美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)的民眾都可參與。

奧克蘭 亞利桑納州 退休

上一則

蜘蛛人再奪北美票房冠軍 全球狂賣17億 居影史第六

下一則

川普曾計畫動用軍隊扣留投票機 眾院取得「翔實證據」

延伸閱讀

中獎通知寄到「垃圾郵件」 密西根女差點錯過300萬

中獎通知寄到「垃圾郵件」 密西根女差點錯過300萬
密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

密州參議會立法禁授批評種族理論 14非裔議員退席抗議

樂透業也發「疫」外財 南韓去年彩券銷售創新高

樂透業也發「疫」外財 南韓去年彩券銷售創新高
兆彩頭獎破3億元 華人彩民樂試手氣

兆彩頭獎破3億元 華人彩民樂試手氣

熱門新聞

住在伊州春田市的Xuna Hu感謝大家對她的支持。(Xuna Hu提供)

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

2022-01-20 11:04
春田市Lowe's店的白人男員工，忽視Xuna受到歧視，反而控告她錄影危害全店安全而要求她刪除影片。(影片截圖)

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

2022-01-17 22:05
洛斯蓋圖婦女布魯加為其兒子與朋友舉辦一系列非法酒色派對，於其愛達荷州阿達縣住所被捕。（阿達縣警方提供）

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

2022-01-19 21:21
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

2022-01-19 12:50
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

2022-01-21 23:15
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(截自影片)

華女遭斥「滾回你的國家」伊州華裔議員發起連署聲援

2022-01-18 19:39

超人氣

更多 >
落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵

落軌華女高慧民死後一周 曼哈頓再有人被推下地鐵
多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒

多數人都弄錯 醫警告噴完酒精別這樣做 否則無法消毒
美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒
全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是
結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人