誤會大了 非裔女遭裸身戴上手銬 芝加哥市賠償290萬元

芝加哥非裔婦女楊恩2019年2月誤遭警察闖入家中突襲、赤身裸體被戴上手銬，全案去年12月經市議會批准以290萬元和解。(美聯社)

芝加哥非裔 婦女楊恩(Anjanette Young)2019年2月誤遭警察 闖入家中突襲、赤身裸體被戴上手銬，這樁拙劣的突襲民宅案件曾引起民權人士憤怒指責，楊恩則怒告芝加哥市；全案去年12月經市議會批准以290萬元和解。但楊恩表示，「再多的錢也匡正不了這個錯誤；芝加哥警局需要改變」。

楊恩是社會工作者，21日她向哥倫比亞廣播公司早晨節目表示，時隔三年，自己仍在為那天發生在她身上的事而苦惱。楊恩憶起2019年2月那天，她正準備上床睡覺，卻遭數名執行搜索令警察衝入公寓，將赤身裸體的她銬上手銬。儘管她一再告訴警察地址有誤，他們卻無動於衷。

楊恩說：「最突兀的是，我對他們來說是隱形的。當我裸體站在那裡，他們全都無視我，甚至沒人回應我說：『對，你等下可以穿上衣服』或『讓我們做完這件事』。」芝加哥法律部門表示，楊恩當時赤身裸體了16秒，警察將遮蔽物蓋在她身上，卻一再掉落；幾分鐘後，楊恩獲准穿上衣服。

如此拙劣的突襲和處理，一度激起神職人員、立法者和民權人士的憤怒，紛紛譴責這是種族主義和對非裔女性尊嚴的侮辱。

儘管該案發生在現任市長萊特福特(Lori Lightfoot)2019年5月上任前，但她的政府後來試圖阻止該視頻在電視上播放，並拒絕楊恩取得視頻；楊恩後來透過訴訟取得影片。萊特福特對此事件的反應也受到抨擊。

楊恩表示，芝加哥市與她和解，並未改變她的生活，因為她一直很享受簡單生活。但她提到，芝加哥警察監督機構去年注意到，在那次拙劣突襲後，有近100起針對12名警察不當行為的指控。警察問責文職辦公室(COPA)去年11月發布報告建議，將參與突襲的八名警察停職或解雇。

楊恩指出，「這證明了我過去三年來一直在說的事：這是不對的。」她表示，芝加哥警方一直在對其他家庭這麼做，而且主要是對非裔和棕色人種社區，發生在她身上的事不會發生在芝加哥白人社區；芝加哥警察部門需要改變。