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只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

記者胡玉立／綜合報導
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

美加邊境19日發生一起令人心碎的偷渡失敗事件；警方在加拿大曼尼托巴省(Manitoba)距美國邊界33呎處，發現了包括一名嬰兒和一名青少年在內的印度一家四口屍體，他們均因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡；此案另涉及七名試圖自加國偷渡至美國的印度人，47歲主嫌佛羅里達州男子尚德(Steve Shand)被捕後，20日已被控涉嫌走私人口。

「這絕對是令人震驚的事件，」加拿大總理杜鲁多(Justin Trudeau)21日在渥太華表示，販運人口者利用人們追求美好生活的想望，「我們知道這樣做有很大的風險，這就是我們竭力阻止人們試圖以不法方式越境的原因。」

主嫌尚德訂1月24日出庭；美國國土安全調查局(Homeland Security Investigations)特工斯坦利(John Stanley)指出，當局除了調查在加拿大的四人死亡事件，並針對尚德涉嫌參與更大人口走私行動進行調查。

根據法庭文件，北達科他州邊境巡邏隊19日先在加拿大邊境以南攔下了一輛15人座白色廂型車，駕駛人尚德身旁有兩名無證印度公民。

印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。...
印度家庭一家四口在試圖從美加邊境非法越境到美國時，因暴露在暴風雪冰凍環境下死亡。(美聯社)

大約同時，警方在附近雪地發現了另外五名印度人；他們告訴警方，已在極其寒冷天氣裡走了超過11個小時。

法庭文件稱，其中一名婦女被送往醫院時多次停止呼吸；她的手部需要進行部分截肢，另一名男子也因凍傷住院，後來已出院。

美國警方發現其中一名男子身上背著一個裝有嬰兒用品的背包；這名男子告訴警察，這些東西屬於另一家庭，那家人在夜裡與大家走散了。

加拿大皇家騎警(RCMP)接獲美國警方通報後，立即在曼尼托巴省展開搜查；RCMP助理專員麥克拉奇(Jane MacLatchy)20日在溫尼伯(Winnipeg)記者會上表示，警方在幾乎無法通行的地形上艱難搜索，最後在距離曼省艾默生鎮(Emerson)距美國邊境僅33呎處，發現了一男一女和一名嬰兒共三具屍體，並在不遠處，另找到了一個十幾歲男孩。據信他們都死於暴露暴風雪中。

「這絕對是一場令人心碎的悲劇。」麥克拉奇說，他們穿著冬衣，但在如此寒冷天氣裡，這還不足以拯救他們，「這些受害者不僅面臨寒冷天候，還面對無盡的田野、大片雪堆和完全的黑暗。」

明尼蘇達州18日晚至19日處於風寒警告之下，明州北部體感溫度低至華氏零下29度。

涉嫌走私人口的尚德19日被捕，目前仍被拘留。美國當局在法庭文件稱，尚德可能參與了其他偷渡案，其中包括最近在12月發生的兩起事件。

加拿大 邊境 印度

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