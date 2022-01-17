我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

密西根大學校長 與下屬有「不正當關係」被開除

編譯徐薏茹／綜合16日電
密西根大學15日宣布，校長施立索因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。(美聯社)
密西根大學15日宣布，校長施立索因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。(美聯社)

密西根大學(University of Michigan)15日在該校網站宣布，校長施立索(Mark Schlissel)因被控與大學職員有「不正當關係」而遭校方開除。校務委員會表示解雇職位「立即生效」。

校務委員會上月8日接獲匿名舉報，調查顯示施立索多年來利用大學電子郵件帳戶以「不符合大學尊嚴及聲譽的方式」與該名下屬交流。

委員會寫給施立索的信件中寫到：「如你所知，委員會接獲一份匿名投訴，內容指控你與下屬之間有性關係，調查顯示你與該位下屬的互動與推動密西根大學尊嚴及聲譽的方向不一致。」

美聯社15日曾寄信至施立索的大學郵件帳戶詢問開除一事評論，但並未獲得回應。

校務委員會的信件中包含施立索與下屬的通信內容。

該名下屬1日在給施立索的信件中表示「心痛」，施立索回信寫到：「我知道，我也是，這是我的錯」，他表示自己也很痛苦。

9日下屬的信件中寫到：「太棒了！」施立索回應：「喜歡你這麼說。」

密西根大學15日在網站上發布的公告中包含信件副本，收件人姓名已經過修改，其中一封12號的信件內容為「紐約客」(The New Yorker)2019年的文章，文章標題為「紐約客日常的性幻想」。

施立索基本年薪為92.7萬元，去年10月他宣布將於2023年6月退休，即他合約結束的前一年。

密西根大學前校長瑪莉‧蘇‧柯爾曼(Mary Sue Coleman)已被任命為臨時校長，施立索革職及任命柯爾曼將於2月17日校委會的正式會議上確認。

施立索於2014年接任柯爾曼，此前他在布朗大學(Brown University)擔任教務長。

退休

上一則

前網球天后艾芙特罹子宮頸癌第一期 及早檢測切除子宮

下一則

性侵犯「當兵換緩刑」 肯塔基州法官判決惹議

延伸閱讀

政黨立場影響通膨預期 經濟學者：可能導致錯誤決策

政黨立場影響通膨預期 經濟學者：可能導致錯誤決策
「喜歡妳這麼說」密西根大學校長與下屬有染 被解雇

「喜歡妳這麼說」密西根大學校長與下屬有染 被解雇
新聞評論／蔡英文政府遠眺高教彩虹 卻踩壞腳下玫瑰

新聞評論／蔡英文政府遠眺高教彩虹 卻踩壞腳下玫瑰
日本120萬人轉大人 女孩出席儀式爭奇鬥艷

日本120萬人轉大人 女孩出席儀式爭奇鬥艷

熱門新聞

Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

2022-01-14 01:33
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

2022-01-15 17:44
CDC雖表示不會改變戴口罩指南，但亞馬遜網站上N95和KN95口罩的售價已直線飆高。（美聯社）

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

2022-01-12 19:29
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
反疫苗科學家馬龍（Robert Malone）。美聯社

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

2022-01-09 11:20
圖為華盛頓州一名消費者站在超市貨架前。(美聯社)

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

2022-01-11 08:55

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）