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新澤西工廠大火 濃煙竄天際 紐約氣象雷達也看得到

編譯柯立偉／綜合15日電
新澤西州一座化學工廠14日深夜發生大火，濃煙直竄天際，所幸並未造成傷亡。(美聯社)
新澤西州一座化學工廠14日深夜發生大火，濃煙直竄天際，所幸並未造成傷亡。(美聯社)

新澤西州百賽克郡(Passaic)工業區一座化學工廠14日深夜發生大火，濃煙直竄天際，遠在紐約的氣象雷達都能監測到濃煙及火勢的蔓延；新州消防官員15日表示，火勢已得到控制，但由於擔心未撲滅的火苗可能延燒至隔壁工廠儲存氯氣的倉庫，加上氣溫過低，滅火的水不時會結冰，消防人員仍不斷在現場灌水。

爆發火災的工廠是百賽克工業區的「陛下工業」(Majestic Industries)，廠房旁邊就是因專門生產泳池化學用品而存有大量氯氣、丙烷等助燃氣體的夸克(Qualco)公司的廠房。百賽克郡消防局長特倫塔克斯特(Patrick Trentacost)指出，14日晚間火災發生時，廠區只有一名保全人員，並成功逃生沒有受傷；消防人員中則有一人被火場掉落物品砸到，送醫後沒有大礙，另有17名消防員因路面結冰不慎跌倒而輕傷。

此外，由於濃煙四竄，州交通廳曾一度關閉21號公路部分路段，不過15日上午5時45分已重開南向所有車道及北向的內側車道，州交通廳預估北向車道的中線及外側車道應該很快也能重新開放。

特倫塔克斯特說：「這場大火燒燬了該工廠大部分廠區，還不清楚起火原因，我們已徵集了附近各郡消防單位協同救災；雖然災損程度不及1985年勞動節燒燬百賽克郡東區近四分之一工廠的大火，仍是一場被評定為11級的重大火災。」

百賽克郡郡長羅拉(Hector Lora)表示，根據環衛部門的監測，百賽克郡目前的空氣品質仍在「可接受的範圍內」，並未受火災影響，也還沒有到需大量撤離居民的地步；他說：「大家還是可以出門，但我建議民眾緊閉門窗，且絕對不要到工業區。」

新澤西州 新州 勞動節

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