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Navient被控詐欺案和解 免除6.6萬人17億元學貸

編譯孫梁／綜合13日電
Navient學生貸款服務公司13日與39州的檢方達成18億5000萬元和解協議，免除6萬6000多人的學貸。圖為該公司位於德拉瓦州的總部。(美聯社)
Navient學生貸款服務公司13日與39州的檢方達成18億5000萬元和解協議，免除6萬6000多人的學貸。圖為該公司位於德拉瓦州的總部。(美聯社)

被控詐欺放貸的Navient學生貸款服務公司13日與檢方達成18億5000萬元和解協議，其中17億元為免除6萬6000多人的學貸，9500萬元為給全國39個州檢察長的賠付；根據和解協議，私營學貸被免除的人將收到Navient公司的通知函和退款。

Navient公司被控不是為借貸人制定低成本的還款計畫，而是使他們陷入長期負債無力償還。

美聯社報導，和解協議是牽頭提控的賓州檢察長沙皮諾(Josh Shapiro)與華盛頓、伊利諾、麻州和加州的檢察長一起，與Navient公司談判達成的，仍待法院批准；沙皮諾說：「Navient公司的詐欺和濫放學貸是蓄意將牟利置於借貸人的利益之上，專找償還不了貸款的學生下手，給追求上進的借貸學生增加了不公正的負擔。」

根據和解協議，Navient公司將免除全國6萬6000多借貸人逾17億元的次級學貸，還將付給無力還款而要求暫停還債的人1億4250萬元，其中9500萬元是給35萬聯邦貸款的舉債人。

Navient學生貸款服務公司免除6萬6000多人的學生貸款後，讓在西雅圖市經營...
Navient學生貸款服務公司免除6萬6000多人的學生貸款後，讓在西雅圖市經營餐車的艾許莉(左)擺脫了10萬8000元的學債。(美聯社)

沙皮諾指出，Navient公司的次級學貸與2008年的次貸危機類似，對象是他們明知無力償債的學生；公司誘使借貸人陷入無力還債而不得不要求暫停還錢的境地，致使負債越來越多，利滾利永無休止；雖然借貸人無力還債可暫停還債，但利息仍繼續累積，導致終身還債額高得可怕。

但Navient認為公司的做法不違法，在和解協議中也沒有認錯，該公司法律主管海林(Mark Heleen)表示：「我們幫助借貸人根據需要選擇正確的還款方案，根據他們的收入制定還款計畫和降低違約率，在我們服務的群體中，每年有數十萬人付清學貸。」

和解協議要求Navient公司說明，從基於收入的償債計畫中獲得多少收益，以及借貸人的還款額；還要求該公司培訓專門人員，負責向有還債壓力的借貸人等提供諮詢和說明。

麻州檢察長茅拉·希利(Maura Healey)表示：「我們的學貸償還體系存在許多問題，和解協議要求Navient修補他們的錯誤，在解決學貸還債的問題上邁出重要一步。」

貸款 麻州 詐欺

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