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刺殺參議員甘迺迪槍手 第16次申請假釋被駁回

記者張聲肇／綜合報導
加州州長紐森13日否決刺殺聯邦參議員羅伯‧甘迺迪兇手席漢的假釋。(美聯社)
加州州長紐森13日否決刺殺聯邦參議員羅伯‧甘迺迪兇手席漢的假釋。(美聯社)

加州州長紐森13日否決刺殺聯邦參議員羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)兇手席漢(Sirhan Sirhan)的假釋；這起發生在1968年的遇刺案被紐森視為「美國史上最惡劣罪行之一」，席漢已服刑超過50年。

紐森駁回假釋委員會的建議，因為席漢「對公共安全構成不合理的威脅。」另一方面，羅伯‧甘迺迪是紐森景仰的政治英雄。

紐森說，席漢雖已作了好幾十年階下囚，仍未解決導致他刺殺參議員羅伯‧甘迺迪的問題，「席漢先生沒有足夠見識，可以防止自己不再重蹈覆轍」。

紐森表示，否決席漢假釋申請的理由，包括席漢拒不為罪行負責、沒有展現可以讓自己獲安全假釋的見識與責任、沒有放棄自己犯過的暴力、沒有減緩自己對社會風險的因素。

他在附隨裁定的意見書中表示，羅伯‧甘迺迪被刺不僅改變了這個國家的歷史進程，奪走了這世界上一個極具前途的青年領袖，也讓11名子女喪父、一名妻子喪父。

紐森說，羅伯‧甘迺迪冤死槍下，不獨家人日日承受傷痛，亂世中的數百萬美國人也痛失團結全國的領袖人物，而這悲劇就在馬丁路德遇刺九周、羅伯‧甘迺迪哥哥甘迺迪總統遇刺四年半後發生。

羅伯．甘迺迪為甘迺迪總統之弟，曾任司法部長和聯邦參議員，他在爭取民主黨總統提名時遇刺。

紐森說，儘管席漢已經77歲，卻仍有恐怖分子以席漢的名義殺人，所以他仍是「政治暴力的鮮活象徵」。

2023年2月之前，席漢仍可再度接受新的假釋委員會考核，若再度通過，將呈報州長裁決。

他的律師貝瑞(Angela Berry)說，席漢將訴諸法院，請求法院推翻紐森的裁決。她說，加州法律明文規定，不對當今社會構成不合理公安風險的囚犯，得獲假釋，沒有一丁點證據可以證明，席漢「對社會仍是一項危險」。

白髮蒼蒼的席漢在假釋委員面前雖然稱羅伯‧甘迺迪為「世界的希望」，卻不願完全承擔射殺羅伯‧甘迺迪的責任，還說如果真是他殺的，也是酒醉後妄為。

這是他第16次申請假釋遭拒，上次被拒是2016年。

紐森 參議員 加州

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