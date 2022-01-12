影／暴走乘客闖飛機駕駛艙 破壞儀器後試圖跳窗遭制伏

美國航空（American Airlines）一班波音737-800客機11日發生乘客闖進駕駛艙後造成巨大破壞，更被拍到一度試圖從窗戶跳下。儘管機組員最後成功介入與制服此人，卻也因飛行操縱裝置（Flight Controls）受損，導致美航不得不調派替代飛機趕往當地，旅客行程也順延好幾個小時。

根據美航聲明、ABC新聞運輸記者史威尼（Sam Sweeney）的報導和網友分享影像，此事發生於美航488航班，預定載著121名乘客和6位機組員，從宏都拉斯聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula）飛往佛州 邁阿密。

據報導，事發當時正在準備起飛和登機，一位乘客突然衝下空橋，闖入飛機及門還未關上的駕駛艙，疑似在過程中破壞自動節流閥（Autothrottle）。正當駕駛艙的一位機師試圖阻止時，這名男子試著爬出未關的駕駛艙右前方窗戶跳下。

從一位網友回覆史威尼報導推文所貼出的影片可見，疑似暴走乘客的男子從737-800客機駕駛艙探出身子，似乎一邊四下張望、一邊朝著地面的機場 職員大喊大叫。據報導，機組員出手協助制伏這名暴走乘客，最終把人交給當地執法機構拘捕。

美航在聲明讚揚傑出的機組員在處理困難狀況時表現出專業精神，但沒有交代暴走乘客相關細節及導致他損壞飛機的原因。