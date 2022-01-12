奇蹟 醫療直升機墜毀 3人1嬰無大礙

一架載有三名成人及一名嬰兒的醫療直升機，11日墜毀在賓州費城上達比一座教堂外，所幸無人受重傷。(美聯社)

一架載有三名成人及一名嬰兒的醫療直升機，11日下午1時許墜毀在賓州費城 上達比(Upper Darby)一座教堂外，所幸無人受重傷，前往救援的警察 也大呼奇蹟。警方表示，該直升機來自馬里蘭州，原訂飛往費城兒童醫院，現仍在調查失事原因。

上達比警司博恩哈特(Timothy Bernhardt)在記者會上表示，救援隊獲報後立刻趕往現場，並成功救出所有受困人員，所幸大家受傷都不重，在救援隊抵達前均已自行脫困；他說：「這真的是個奇蹟，不但無人重傷，連現場的行道樹與電線都沒有被直升機破壞；我等不及要好好握握飛行員的手，感謝他高超的駕駛技術最大程度上保護了所有人的生命安全。」

現場目擊民眾桑德斯 (Jarrell Saunders)回憶事發經過說：「當時我看到飛機愈飛愈低，好像隨時會摔下來，最後果真墜毀在教堂前，不過還好乘客都自己爬出來了，我要跟我孫子炫耀我看到墜機過程。」

肇事直升機為科羅拉多州一間專營醫療專機的「飛行方法」(Air Methods)公司所有；公司發言人法蘭德斯(Doug Flanders)表示：「聯邦航空管理局(FAA)及國家運輸安全委員會(NTSB)已介入調查事故原因，本公司也將配合辦理；基於保護乘客隱私的立場，本公司不會披露任何乘客的相關資訊。」