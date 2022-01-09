奧克拉荷馬州前警官槍殺女兒男友 遭判25年

經過五次審判後，被控槍殺女兒男友的奧克拉荷馬州前警官凱普勒(右)，被判25年監禁。圖為他去年4月前往法庭的照片。(美聯社)

奧克拉荷馬州 前警官凱普勒(Shannon Kepler)被控槍殺女兒男友案7日宣判，該州北區聯邦地院法官費里澤爾(Gregory Frizzell)判處61歲的凱普勒25年監禁，並賠償喪葬費用。

凱普勒被控在2014年槍殺19歲的雷克(Jeremey Lake)，在接受五次審判後才被定罪，

承案檢察官 強生(Clint Johnson)在聲明稿中表示，凱普勒曾經宣誓將嚴守法律，卻置一位年輕人於死地，雖然法院的判決能為雷克的家屬帶來正義，但是傷痛不會因此消逝。

凱普勒因二級謀殺罪成立而被判25年徒刑；在審訊期間，凱普勒聲稱是因為雷克拿手槍指著他而開槍自衛，但是他口中的槍枝從未被找到過。凱普勒的律師門羅(Stan Monroe)表示將會上訴。

此案的審訊曾有曲折的過程，前四次都在州法院審訊，起初的三次因陪審團無共識而流審，第四次時，州法院判處凱普勒15年徒刑。

但是凱普勒是馬斯科吉原住民 保留地(Muscogee Nation)公民，事件也發生在該保留地內，因此奧克拉荷馬刑事上訴法院推翻之前的判決，理由依聯邦最高法院的判決意旨，奧克拉荷馬州法院對原住民保留地的案件應無管轄權。

這讓凱普勒的案子轉到奧克拉荷馬北區聯邦地院，並在7日做出25年徒刑的判決。